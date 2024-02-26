الرفوع يرعى مؤتمرا حول البرلمان المدرسي في مدرسة خديجة بنت خويلد

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رعى مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة الأستاذ سالم عبدالرحيم الرفوع مؤتمر البرلمان المدرسي والذي جاء بتنظيمٍ من مدرسة خديجة بنت خويلد الثانوية المختلطة.وقد حضر المؤتمر رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة الأستاذ علي البدور ومسؤول البرلمان المدرسي الأستاذ إياس البوايزة ورؤساء مجالس البرلمان في مدارس منطقة العيص ( كلستر العيص ٢ ) .وفي كلمتها الترحيبية شكرت مديرة المدرسة السيدة رنا العمايرة الحضور كافة متأملةً أن يحقق المؤتمر أهدافه على كافة الأصعدة ،فيما استهل الرفوع كلمته بشكر المدرسة المنظمة مؤكدًا على أهمية مثل هذه الفعاليات في صقل مواهب الطلبة القيادية المتمثلة في تنظيم العديد من المبادرات والأنشطة داخل أسوار مدارسهم والتي تصب في مصلحة العملية التعليمية التربوية.بدوره أكد البدور على أهمية تفعيل دور مجلس البرلمان الطلابي وتحقيق أهدافه المتمثلة في إعداد جيل قيادي قادر على تحمل المسؤولية ويمتلك القدرة على الاتصال الفعال والتخطيط وإدارة المواقف المختلفة بالإضافة إلى تعزيز روح الانتماء للوطن.واستعرضت المدارس المشاركة خطة البرلمان الطلابي لكل مدرسةٍ على حدة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما هو مأمولٌ عملُه في المستقبل.