الإثنين 04 أيلول 2023
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الطبيب سعد البطاينة يحصل على علامة 275 في "معادلة الشهادة الأميركية"

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تكرم الطبيب سعد البطاينة
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تكرم الطبيب سعد البطاينة
كرمت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، اليوم الاثنين، الطبيب الأردني سعد البطاينة خريج كلية الطب الحاصل على علامة 275 في امتحان معادلة الشهادة الأميركية step 2-ck، والتي تنافس عليها عدد من الأطباء على مستوى العالم.اضافة اعلان

وقال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور خالد السالم خلال التكريم إن جامعة العلوم والتكنولوجيا تولي كل الاهتمام للطلبة المتميزين وتشجعهم وتدعمهم وتحفزهم وتحثهم على الاستمرار في مسيرة التقدم والنجاح، للارتقاء والنهوض بجامعتهم ووطنهم إلى أعلى المستويات، مضيفًا أن الجامعة هي محطة الانطلاق الأقوى للطلبة.

وأكد السالم أهمية إنجاز البطاينة والذي رفع اسم الجامعة والوطن عاليًا في المحافل الدولية، مؤكدًا سياسة الجامعة في تحفيز الإبداع والتميز، المنبثقة من خطة الجامعة الاستراتيجية في التوجه نحو العالمية.

بدوره، عبَّر البطاينة خلال التكريم الذي حضره عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور ماجد مساعدة عن فخره بحصوله على أعلى الدرجات في امتحان USMLE الأميركي لمزاولة مهنة الطب في الولايات المتحدة، موضحًا أن هذا الامتحان هو عبارة عن امتحان الترخيص الطبي الأميركي أو اختبار رخصة مزاولة مهنة الطب للولايات المتحدة، وهو امتحان من ثلاث خطوات للترخيص الطبي في الولايات المتحدة.

وثمن البطاينة دور جامعة العلوم والتكنولوجيا التي كانت الداعم الأساسي في اجتياز هذا الامتحان الذي يعد من أصعب الامتحانات لممارسة مهنة الطب في أميركا.

والجدير بالذكر أن هذا الامتحان يرعاه اتحاد المجالس الطبية الحكومية، والمجلس الوطني للفاحصين الطبيين، ويُطلب من الأطباء الحاصلين على درجة (MD) اجتياز هذا الاختبار قبل السماح لهم بممارسة الطب في الولايات المتحدة.
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