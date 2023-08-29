العقبة: أولوية لحفظ كفاءة الموارد السياحية

أحمد الرواشدة

اضافة اعلان

في ظل ما تشهده منطقة "المثلث الذهبي" التي تضم العقبة والبترا ووادي رم، من "طفرة سياحية" وفق معايير الأرقام، تبرز الحاجة إلى وجود إستراتيجيات وتشريعات جديدة، تحقق مفهوم الاقتصاد السياحي المستدام الذي يتطلب الحفاظ على المنجزات والمنتج السياحي والحد من تداعيات النشاط السياحي على البيئة والموارد والبنى التحتية في آن واحد.ويرى خبراء ومعنيون بالقطاع السياحي أنه بات من الضروري التركيز على إيجاد إستراتيجيات تحقق الحفاظ على المنجزات، والتعامل في الوقت ذاته مع تحديات قائمة أو محتملة.وبلغة الأرقام، شهدت البترا خلال الـ7 أشهر الماضية زيارة أكثر من 800 ألف سائح، فيما سجلت العقبة في الفترة ذاتها، زيارة أكثر من مليون ونصف المليون زائر، أما منطقة وادي رم فشهدت قدوم أكثر من 500 ألف زائر.وتواجه منتجات سياحية ضغطا كبيرا خلال فترات محددة في ذروة الموسم، ما دفع بقطاعات سياحية إلى التنبه لضرورة المحافظة على المنتج السياحي في مختلف المواقع واستدامتها بشكل حضاري ووضع الخطط اللازمة والكفيلة إلى تحقيق توازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسياحة لضمان فوائد طويلة الأمد للمنتج السياحي وتقليل التأثيرات السلبية بعد الطلب السياحي المتزايد على تلك المواقع في المنطقة، فضلا عن التحديات البيئية وتقليل الآثار السلبية على الموارد الطبيعية.الجهات المختصة التي تدير العملية السياحية في تلك المناطق، عقدت مؤخرا سلسلة لقاءات متخصصة مع مشغلي القطاع السياحي، حيث تم إطلاعهم على الخطط التي تضمن استدامة المواقع السياحية، وإيجاد إستراتيجيات وتشريعات خاصة من أجل الحفاظ على البيئية وتقليل الآثار السلبية على الموارد الطبيعية، وكذلك دراسة التداعيات على المواقع الأثرية نتيجة النشاط السياحي.حول ذلك، يقول المختص البيئي والسياحي الدكتور أحمد فريوان لـ"الغد"، إن "العديد من اللقاءات تمت مع مشغلي القطاع السياحي في منطقة المثلث الذهبي بهدف الاسترشاد بمفهوم الاستدامة من أجل التوصّل إلى اقتصاد سياحي مستدام وقادر على الصمود"، مضيفا أنه "من شأن ذلك أن يساعد في معالجة التحدّيات القائمة منذ أمد طويل، مثل كفاءة الموارد وإدارتها، وتجنُّب المشاكل الحالية، بما في ذلك الاكتظاظ والضغط على البنية التحتية المحلّية والبيئة والمجتمعات المحلّية".ووفق فريوان، فإن "ورش العمل التي عقدت خلال الفترة الماضية ركزت على إدارة القدرة الاستيعابية للمواقع السياحية، والتخطيط والتطوير للوجهات السياحية، ومشاركة المجتمع المحلي في التخطيط السياحي والحفاظ على الثقافة المحلية، وتعزيز الممارسات السياحة المسؤولة، بالإضافة إلى تنويع العروض السياحة، وإدارة التذبذب في المواسم السياحية"، مؤكداً أن "أبرز التحديات هي الحد من التلوث في مياه البحر، وتأثيرها على الحياة البحرية والمرجان، ووضع خطط توعوية منها التقليل من استخدام البلاستيك، بالإضافة لتنظيم سياحة الغوص والصيد".وأضاف، أن "اللقاءات المتخصصة والتي عقدت على مدار 3 أيام، خلصت إلى ضرورة إيجاد إستراتيجيات من أجل تنظيم سياحة الغوص وضمان الاستدامة والمحافظة على البيئة البحرية، والعمل على إطلاق حملة توعية من جميع جهات القطاعين الخاص والعام، بحيث تستمر لفترة طويلة من أجل المحافظة على الحياة البحرية".وأشار فريوان، إلى "تحمل القطاع الخاص المسؤولية جنبا إلى جنب مع الجهات الرسمية، بالإضافة إلى تنظيم عملية الصيد بما يضمن الدخل للعاملين بها بشكل مستدام، وإيجاد فعاليات سياحية أخرى تُعتمد مثل المعارض والعروض الرياضية والفلكلورية والتسوق بشكل مستمر، من أجل الحفاظ على سياحة مستدامة، وبنفس الوقت لا تعتمد فقط على الحياة البحرية، إلى جانب إيجاد تشريعات تحمي البيئة من التلوث".وقال، "فيما يتعلق بمدينة البترا الوردية، أوصى اللقاء بإيجاد تشريعات ناظمة لتزايد استخدام الحيوانات داخل البترا، والتي تشكل خطرا حقيقيا على الأهمية التاريخية والتراثية للموقع، وكذلك الأثر السلبي على السياحة الأردنية ووقف استخدام أي موقع أثري داخل المواقع للسكن أو للحيوانات وعمل حملة توعية للنظافة في الموقع، بالإضافة إلى تنظيم عمليات العرض والبيع في الموقع وإيجاد لوحات إرشادية في الموقع".وفي منطقة وادي رم، أكد فريوان أنه "تم وضع خرائط للموقع وتنظيم عملية استخدام السيارت الملوثة للموقع، وإيجاد تشريعات للحفاظ على البيئة الطبيعية للموقع، وإطلاق حملة توعية لكيفية التعامل مع الجبال الصخرية والكثبان الرملية".ويقول الخبير السياحي محمد هلالات إن وجود تطبيقات ذكية للمواقع السياحية في منطقة المثلث الذهبي يخدم السياحة بشكل عام ويحقق غاية كبيرة مفادها التعرف على الجزء الذي سيزوره السائح قبل الوصول إلى الموقع، مشيرا إلى أن تعزيز دور تكنولوجيا المعلومات في إدارة المواقع السياحية والسياحة المتزايدة سيكون له أثر إيجابي على الجهات السياحية الحكومية وعلى القطاع الخاص مشغل القطاع السياحي.ويرى هلالات أن المطلوب أيضا في هذه الفترة، استخدام التكنولوجيا الرقمية من أجل التسويق للسياحة الأردنية بأساليب حديثة إلى جانب توفير منصة إلكترونية تحاكي مختلف الأجيال وبأساليب حديثة من أجل المعرفة المستقبلية بمتطلبات السائح من مختلف الأجيال والثقافات والمواقع الجغرافية فضلا عن استخدام برامج المحاكاة المتطورة من أجل التنبؤ بتأثير العوامل البيئية والمناخية وكذلك الاستخدام البشري على المواقع الأثرية.ودعا المختص بقطاع النقل السياحي محمد الأمين إلى أهمية إيجاد إستراتيجيات حديثة من أجل التعامل مع التطورات المستقبلية ومتطلبات السائح المتغيرة لضمان استدامة السياحة إلى جانب إيجاد منصة إلكترونية من أجل التغذية الراجعة من الزوار بهدف الاطلاع على المشاكل التي تواجههم، مؤكداً تعزيز المواقع السياحية بعمليات التأهيل والصيانة اللازمة نظراً لما تواجهه من ضغط كبير في أعداد السياح والزوار خاصة من العرب والأجانب.