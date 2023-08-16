الأربعاء 16 آب 2023
النسخة المطبوعة

العلوم والتكنولوجيا تحصد المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة منصّة زين للإبداع

العلوم والتكنولوجيا تحصد المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة منصّة زين للإبداع
العلوم والتكنولوجيا تحصد المراكز الثلاثة الأولى بمسابقة منصّة زين للإبداع
فازت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بالمراكز الثلاث الأولى، على مستوى الاردن في مسابقة منصّة زين للإبداع (ZINC) والتي شارك فيها أكثر من 200 شخص ضمن 67 فريق من مختلف أنحاء الأردن.اضافة اعلان
ومثل الجامعة في المسابقة عدد من طلبتها المتميزين من أقسام كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات، وضم الفريق الفائز بالمركز الأول الطالبين أحمد العمري، أسامة الشريف والمركز الثاني الطلبة محمد الفلايله، محمد اعمير، بشر العزة، ينال ابو صيني والفريق الفائز بالمركز الثالث الطالب مهند العمايرة.
من جهته أشاد عميد كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات الأستاذ الدكتور منير بني ياسين بأداء الطلبة المشاركين وقدراتهم الاستثنائية في هذه المسابقة وأعرب عن ثقته في تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل، مؤكدًا أن هذه النجاحات تشكل دليلًا قويًا على ريادة الجامعة في هذا المجال المتقدم، وتعزز مكانتها كمركز تعليمي وبحثي مهم في المنطقة.
وعُقدت المسابقة في الفرع الرئيسي لمنصّة زين للإبداع (ZINC) في مجمع الملك الحسين للأعمال، واستمرت لمدة 8 ساعات، أبرَزَ خلالها المتسابقون مهاراتهم في الأمن السيبراني في مجالات حل التحديات الأمنية، والكشف عن الثغرات في مجالات التشفير، والهندسة العكسية للبرامج الضارة، والاستغلال، والاستخبارات مفتوحة المصدر، وأمن الويب، وأمن الهاتف المحمول، والطب الشرعي الرقمي. 
وستتأهل الأفرقة الحائزة على المراكز المتقدمة للمشاركة في المسابقة النهائية من نوع (Attack and Defense) والتي ستعقد خلال شهر أيلول القادم ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2023).
admission

"العلوم والتكنولوجيا" تعلق دوام الطلبة يوم الأحد وتؤجل الامتحانات 12 آب 2023

جامعة اليرموك - (أرشيفية)

"اليرموك" تقرر تعليق دوام الطلبة وتأجيل الامتحانات ليوم الأحد 11 آب 2023

إحدى مدارس البنات في لواء الغور الشمالي-(الغد)

الأغوار.. استقبال العام الدراسي بجيوب فارغة يرهق الآباء ويحرج الأبناء 09 آب 2023

وادي الريان

وادي الريان.. هل يتخطى التنزه العشوائي إلى الاستثمار السياحي 09 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جامعة العلوم والتكنولوجيا - (أرشيفية)

تشكيلات أكاديمية في العلوم والتكنولوجيا (أسماء)

منذ 43 دقيقة
اليرموك تساهم بترميم 500 مصحف

اليرموك تساهم بترميم 500 مصحف

منذ21 ساعة
1692029931654948300

مستشفى الملك المؤسس.. هل تتحقق وعود معالجة نقص الخدمات قريبا؟

14 آب 2023
1692028722544905600

بدء الدراسة مع موجة الحر.. الطلبة أمام مستوى جديد للتحمل بمدارس الأغوار

14 آب 2023
جامعة اليرموك - (أرشيفية)

تحويل التعليم عن بعد في "اليرموك" غدا.. وتأجيل الامتحانات وتحديد دوام العاملين

13 آب 2023
طفلان يلهوان في قناة الغور الشرقية-(الغد)

مواجهة الحر.. سلوكيات فردية فهل تصبح حلولا مجتمعية مبتكرة؟

12 آب 2023
افكار و مواقف

قمة العلمين وخطورة اليمين الإسرائيلي على المنطقة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل نحن أغنياء أم فقراء؟

ماهر أبو طير |اليوم

من هي الجهة المسؤولة عن ملف البطالة؟

موسى الساكت |اليوم

رسالة إلى من يهمه الأمر.. المسجد الحسيني

زيدون الحديد |اليوم

نظام الدوائر الانتخابية.. هل عدنا إلى "الحشوات"؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات | منذ17 ساعة
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات | منذ17 ساعة
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات |13 آب 2023
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
 