الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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العودات: بلدية السرو جادة في النهضة بالخدمات المقدمة

رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات
رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات

أشاد مواطنون في منطقة بلدية السرو بلواء بني كنانة بمحافظة اربد بأداء رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات.

وقال مواطنون إن البلدية في عهد الرئيس العودات شهدت نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة.اضافة اعلان

وتنفذ بلدية السرو في معظم مناطقها خطة لتزفيت أكبر قدر ممكن من الشوارع التابعة لها، وصيانة عدد كبير من الطرق وتوسعتها، وازالة الاعتداءات.

من جهته قال رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات ان البلدية جادة في النهضة بالخدمات المقدمة وخاصة أعمال التعبيد ومعالجة اختلالات تصريف مياه الأمطار، والنظافة العامة، والصورة الجمالية للقرى، واعداً المواطنين بأن يلحظوا هذا الأمر خلال الفترات القادمة.
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