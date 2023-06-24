الأحد 25 حزيران 2023
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العيسوي يرعى احتفالات لواء المزار الشمالي بالأعياد الوطنية

العيسوي يرعى احتفالات لواء المزار الشمالي بالاعياد الوطنية
العيسوي يرعى احتفالات لواء المزار الشمالي بالأعياد الوطنية
رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي الاحتفال الوطني "نفرح بالحسين والاعياد الوطنية" التي اقامته بلدية المزار الشمالي الجديدة.
وقال العيسيوي ان "هذه المناسبات الوطنية التي تعد محطات مضيئة في تاريخ الاردن والوطن بقيادته الهاشمية تاتي في ظل تحقيق انجازات رائدة في مختلف المجالات ويصبح قدوة ومثلا ونموذجا يحتذى".اضافة اعلان
واضاف اننا "نستذكر بكل فخر في عيد الاستقلال تضحيات الاوائل في البناة المخلصين الذين رفعوا بهاماتهم رايات عز الاردن موئل احرار العرب منذ اطلقوا تورتهم الاولى تحقيقا للحرية والوحدة والحياة الفضلى بزعامة شريف الامة الحسين بن علي الذي سلم الراية والقيادة بعد جهاد وكفاح موصول الى اسود بني هاشم العز" .
واكد العيسوي ان "الراية تستمر عالية خفاقة بيد جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني فكانوا وما زالوا بناة وحماة الوطن ونعقد الرجاء بالغد المشرف والمستقبل الواعد".
وبين ان "الارنيون بمختلف اطيافهم يفخرون بمسيرة الوطن والانجازات التي حققها والتي حققها والتي شكلت على الدوام انطلاقة لبناء دولة عصرية رسالتها نهضوية وارثها حضارية ومبادؤها نبيلة".
وقال رئيس البلدية محمد مصطفى الشرمان ان المناسبات الوطنية ذكريات تزورنا في كل عام ونعيشها بمزيج من المعاني والمشاعر والاحاسيس الجياشة والدلالات المتنوعة المستمدة من بصيرة جلالة الملك عبدالله الثاني والذي يرى ان العمل والاخلاص ياتيان في مقدمة الاشارات الدالة على حب الوطن والانتماء الية.
واكد ان جلالة الملك لم يجعل هذه المناسبات اياما للاحتفال والتباهي فقط بل لترجمة ما تعينة هذه المناسبات من افعال احدثت تحولات كبيرة ونهضة تنموية كبيرة وفي جميع المجالات.
والقى نائب لواء المزار الشمالي سالم العمري والناىب السابق محمد الشرمان والدكتور قاسم الخطيب والباشا المتقاعد احمد الجراح كلمات استذكروا فيها المناسبات الوطنية وما تحقق من انجازات في عهد جلالة الملك عبدالله.
واشتمل الحفل على تعليلة مزارية على الربابة والعود والمهباش للشاعر عبد الكريم الشرمان والفنان عبدالله الجراح والفنان صدام الجراح والفنان حسين الشرمان.
واشتمل الحفل على قصسدة شعرية للشاعر حسين علي العمري ووصلة غنائية للفنان علي الشرمان وقصيدة شعرية للطالبة روبانا الجراح وعرض ازياء من التراث تقدمة جمعية بوابة لواء المزار الشمالي وجمعية سيدات المزار الشمالي ووصبة فنائية مع الدحية للفنان حسين الشرمان.
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