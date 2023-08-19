السبت 19 آب 2023
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الغور الشمالي: بعد إغلاق مدرستهم المتصدعة.. طلبة وأولياء أمورهم بـ"دوامة البديل"

وزارة التربية والتعليم - (أرشيفية)
وزارة التربية والتعليم
الغور الشمالي- يبدي أولياء أمور طلبة مدرسة القرية السياحية الأساسية بمنطقة الشونة الشمالية، استياءهم من تأخر مديرية التربية والتعليم في إيجاد مبنى بديل للمدرسة الذي تعرضت أجزاء من سقف غرفه الصفية للانهيار العام الماضي، وتم اخلاء الطلبة ونقلهم لمدرسة أخرى بعيدة وعلى نظام الفترة المسائية.اضافة اعلان
وقال أولياء أمور لـ "الغد"، إن "المديرية عمدت إلى نقل طلبة المدرسة إلى مدرسة الرصانة الثانوية كحل مؤقت، والتي تبعد حوالي 5 كيلومترات عن مساكنهم وبدوام مسائي، غير أنها اكتفت بهذا الحل دون أن تبحث عن بديل آخر يخفف عناء الطلبة". 
ورغم أن العام الدراسي الجديد سيبدأ اليوم، إلا أن مديرية التربية والتعليم ولغاية اللحظة ما تزال تعد أهالي المنطقة بتوفير مدرسة بديلة لأبنائهم، وفق قولهم. 
ووضع تأخر توفير بديل للمدرسة المتصدعة أولياء أمور تحت الأمر الواقع، الذي قبلوا مجبرين بالتحاق ابنائهم للسنة الثانية بمدرسة بعيدة عن منازلهم، فيما آخرون ما زالوا في دوامة البحث عن مدرسة قريبة، بينما اضطر بعضهم إلى نقل أبنائهم إلى مدارس خاصة بالمنطقة رغم أن أوضاعهم المالية لا تسمح بذلك. 
في هذا الخصوص، تعبر أم محمد، وهي والدة احد الطلبة في الصف الأول، عن ما ينتابها من قلق تجاه الوضع القائم، معتبرة أن دوام الفترة المسائية للأطفال مرهق ولا يمكن الطالب من استيعاب كافة الدروس، إضافة إلى الوقت المتأخر الذي يصل فيه إلى البيت.   
وقالت إن نظام الفترتين مجحف بحق الأطفال والأهالي، لافتة إلى أنه وبالرغم من المطالبات المتكررة ببناء مدرسة جديدة وحل المشكلة أو استئجار مبنى بديل، إلا أن الجهات المعنية لم تحرك ساكنا، رغم انه وعلى حد علمها يتوفر أراض للدولة في المنطقة، ويمكن تخصيص قطعة لوزارة التربية والتعليم لتخدم أبناء الأغوار الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة.
ويقول المواطن علي التلاوي إن مديرية التربية وبعد قرار اخلاء المدرسة من الطلبة ونقلهم لمدرسة أخرى، عمدت إلى توفير باصات من أجل نقل الطلبة كون المدرسة البديلة بعيدة، غير أن هذا الحل غير مجد، وتسبب بإرهاق بدني للطلبة الأطفال وإرهاق نفسي لأبائهم.
وبين أن نقل الطلبة بالباصات وعلى فترتين، فيه مشقة وتأخير عن الوصول إلى المنزل مساء، بحيث يصل الطالب لمنزله متعبا وليس لديه قابلية لمتابعة دروسه. 
وقالت أم خالد وهي والدة طالبة في المدرسة، إنها اضطرت إلى نقل ابنتها إلى مدرسة خاصة رغم أن ظروف الأسرة المالية صعبة جدا، مشيرة إلى أنها تعمل في أحد المصانع وزوجها يعمل كعامل في قطاع الزراعة، وليس بمقدور الأسرة أن تدفع كلف المدرسة الخاصة.
وبينت أن خيار المدرسة الخاصة جاء بعد أن عانت العام الماضي من ذهاب وإياب إبنتها لمدرسة بعيدة وفي فترة المساء، اذ كانت تضطر إلى ارسالها للمدرسة مبكرا وقبل بدء دوامها لكي لا يتعارض مع عملها بالمصنع.  
وقالت "الظروف الصعبة التي يعيشها الطلبة وأولياء أمورهم منذ أن تم إغلاق مدرستهم متعددة، تقدمنا بشكاوى عدة لمديرية التربية والتعليم من أجل انهاء المشكلة قبل بدء العام الدراسي الجديد، لكن على ما يبدو فإن التربية لم تأخذ الموضوع على محمل الجد".  
من جانبه، أكد مدير التربية والتعليم في لواء الغور الشمالي الدكتور ماجد لافي أن المديرية وبناء على تقارير صدرت من مديرية الأبنية في وزارة التربية والتعليم أكدت على حاجة طلبة مدرسة القرية السياحية لبناء مدرسي آخر، بسبب خطورة البناء الحالي الذي تساقطت القصارة من سقف غرفه الصفية. 
وبين لأفي لـ "الغد"، أن لجنة مشكلة من مديرية التربية والتعليم ووزارة التربية ومتصرفية اللواء والجهات الأمنية كشفت على البناء المدرسي وخرجت بتقرير يفيد أن البناء غير آمن وبناء على ذلك تم إخلاء الطلبة العام الماضي. 
وأوضح أن المديرية طرحت عطاء لاستئجار مبنى مدرسي في نفس المنطقة العام الماضي، مراعاة لظروف الطلبة وعدم قدرتهم على تحمل الذهاب والإياب للمدارس البعيدة ولغاية اللحظة لم تتمكن المديرية من إيجاد مبنى بديل مطابق للشروط ومناسب لان يكون كمدرسة لطلبة بمرحلة اساسية.
وأوضح لافي أن اللجنة التي تم تشكيلها قررت إثر كشفها على واقع المدرسة، وبناء على مخاطبة من مديرية التربية والتعليم، نقل الطلبة إلى مدرسة الرصانة الأساسية للدوام على نظام الفترتين لحين إيجاد حل جذري لمدرستهم، والتي ربما ستكون بإجراء الصيانة المطلوبة، أو إيجاد مبنى بديل للمدرسة باعتبارها مستأجرة.
ودعا لافي أولياء أمور الطلبة، البالغ عددهم 80 طالبا وطالبة من الصف الأول إلى الخامس الأساسي، إلى التعاون مع مديرية التربية والتعليم، وتفهم قرار نقل الطلبة حفاظا على سلامتهم، مؤكدا على أن المشكلة في طريقها للحل.
وبين أن المديرية توفر وسيلة لنقل الطلبة من وإلى المدرسة الجديدة، لحين ايجاد مبنى بديل.
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