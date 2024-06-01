الغور الشمالي: حرق "إطارات" لمواجهة انتشار البعوض

علا عبد اللطيف

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الغور الشمالي- يجد أهالي لواء الغور الشمالي، إشعال النار في الإطارات البلاستيكية ليلا للتخفيف من انتشار البعوض والذباب المنتشرة بشكل واضح في مناطقهم، الوسيلة الوحيدة لتخفيف من حدة انتشارها، في ظل ضعف مكافحة تلك الظاهرة التى باءت تقلق أهالي اللواء.وقام المواطن محمد خالد، وأهالي الحي، بتجميع إطارت الكاوشوك البلاستيكية وحرقوها في الشارع الرئيسي، للحد من انتشار الحشرات رغم المعرفة بالأضرار الصحية.وقال، إن انتشار الحشرات الطائرة وخاصة في فترة الليل أصبح أمرا مزعجا جدا للأطفال وكبار السن، بخاصة بعد ظهور طفح جلدي على أجسامهم بشكل واضح، ما زاد من الأعباء المالية على الأهالي جراء اضطرارهم إلى مراجعة أطباء الجلدية في العيادات الخاصة.من جهته قال المواطن محمد الرياحنة، إن مواطنين راجعوا البلديات أكثر من مرة للمطالبة بحملات رش بشكل مكثف، لكن دون جدوى.وطالبت أم محمد، بتشديد الإجراءات البيئية على المزارعين ومنع استخدام (الزبل البلدي) الذي يعتبر عاملا أساسيا بانتشار الذباب والبعوض، رغم الإجراءات الوقائية، التي اتخذتها وزارة الزراعة في إغلاق بعض مداخل ومخارج اللواء لمنع دخول الأسمدة.ويبدي المواطن علي البلاونة، خشيته من كثافة البعوض في المنطقة، واحتمال نقلها الأمراض إليهم ولأطفالهم بخاصة الملاريا واللشمانيا، مؤكدا انتشار مرض اللشمانيا سابقا في اللواء، ما تسبب بإلحاق الضرر باالعديد من المواطنين والسكان وخاصة الأطفال منهم.وتابع: إن أطفال يصابون وبشكل ملحوظ بالحمى والتقيؤ وأمراض مختلفة بسبب لسعات البعوض والحشرات الأخرى، التي تنتشر بشكل كثيف جدا، بخاصة في الوقت الحالي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة، مشيرا لمعاناة الأهالي جراء انتشار البعوض بقوله"في ساعات المساء عند الخلود للنوم والاستراحة بعد ساعات عمل طويلة يهاجمنا البعوض بأعداد كبيرة، لنتعرض للسعات مؤذية تحرمنا الراحة إلى جانب الإصابة بأمراض جلدية مختلفة فاقت قدرتنا المالية على معالجتها".وتؤكد أم علي أنها استخدمت جميع الوسائل التي تستخدم في القضاء على البعوض والذباب المنزلي، "إلا أن تلك الوسائل باءت بالفشل، والأمر يحتاج إلى رش المنطقة وجوانب المستنقعات والبرك من قبل الجهات المعنية".وأكد رئيس بلدية طبقة فحل كثيب الغزاوي، إن البلدية عملت على رش المنطقة قبل فترة بسيطة، إلا أن ذلك لم يفلح في القضاء على الحشرات من المرة الأولى، مشيرا إلى أنه سيتم رش تلك المناطق بعدة طرق مختلفة ومتنوعة، للتخلص من تلك الحشرات، كما سيتم تشكيل لجان للاطلاع على واقع المنطقة وعلى ضوء ذلك ستتخذ البلدية الإجراءات المناسبة، ومخاطبة الجهات المعنية كوزارتي الزراعة وإدارة الحكم المحلي وغيرها للعمل على حل هذه المشكلة.من جانبها أكدت عضو المجلس البلدي وداد العامري، إن المواطنين يلجأون لعمليات حرق الإطارات اعتقادا منهم أنهم يتخلصون من الأفاعي والحشرات، مؤكدة أن البلديات تقوم بدورها.من جانبه، أكد مدير مستشفى معاذ بن جبل د. مؤيد البشتاوي، إن هناك مراجعات للعيادات الجلدية، مؤكدا إلى أن أغلب الحالات تعاني من التهاب فيروسي، ولم تسجل أي حالة للشمانيا مؤكدا على أن الحشرات المنتشرة بالوقت الحالي تسبب العديد من الأمراض المختلفة.