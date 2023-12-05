الأربعاء 06 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الغور الشمالي: طلبة وذووهم يشكون بُعد "قاعات التوجيهي" و"التربية" ترد

قاعة بمدرسة المنشية حيث سيعقد امتحان التكميلي لطالبات منطقة الشونة الشمالية-(الغد)
قاعة بمدرسة المنشية حيث سيعقد امتحان التكميلي لطالبات منطقة الشونة الشمالية-(الغد)
الغور الشمالي - فيما تتكرر شكاوى العديد من طلبة وأولياء أمورهم في لواء الغور الشمالي، حول استمرار اعتماد قاعات امتحان الثانوية العامة للدروة الشتوية التكميلية بعيدا عن مناطق سكناهم رغم وجود مدارس قريبة منهم، تؤكد مديرية تربية اللواء أن اختيار القاعات تم بعد دراسة أخذت كافة الأمور بعين الاعتبار.  اضافة اعلان
إلا أن طلبة وذويهم من مناطق عدة، قالوا لـ "لغد"، إن ملاحظاتنا حول قاعات الامتحان ليست بجديدة، وكنا طالبنا بضرورة تغيرها في سنوات سابقة، كونها بعيدة، إضافة إلى غياب مصادر التدفئة فيها بحجة أن منطقة الأغوار تتميز بدفء الأجواء شتاء.
ولفتوا إلى أن التربية أعادت تعيين نفس القاعات، وهو ما آثار حفيظتهم، مطالبين بضرورة أن يتم اختيار قاعات في مدارس قريبة من مناطق سكناهم.
وبينوا أن العديد من الطلبة يتأخرون عن وقت الامتحان، خاصة ممن يأتون من بلدات ومناطق بعيدة عن قاعات الامتحان، وتزداد الأمور سوءا خلال تساقط الأمطار مع ما تشهده الشوارع من إغلاقات نتيجة حدوث فيضانات وهي عادة ما تحدث خلال موسم الشتاء. 
ووفق طالبات من منطقة المشارع، قالوا إن اختيار القاعات غير مدروس، ولم يراع الظروف الاجتماعية لطلبة المنطقة، فأبناء الأغوار يعانون من ظروف مالية صعبة. وأشرن إلى أن كلفة التنقل من وإلى القاعات، يثقل كاهل ذويهن، إذ يحتاج الذهاب والرجوع في كل امتحان إلى 3 دنانير، وهو مبلغ يعتبر ثقيل بالنسبة لأسر تعاني الأمرين.
ولفتن إلى أن الكلف قد تزيد اذا ما كانت الأجواء ماطرة ولا تسمح باستخدام المواصلات العامة، ويتطلب الأمر استخدام التاكسي عالي الكلفة. 
الطالبة لمياء أبو نعاج، أكدت اضطرارها للبقاء في بيت أقاربها بالشونة، لبعد المسافة بين منطقتها الكريمة ومكان  قاعة الامتحان، خشية وقوع أي ظرف محتمل، يمنعها من الوصول للقاعة بالوقت المحدد، مشيرة إلى أن الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها أهلها، لا تسمح لها باستخدام المواصلات في كل يوم يعقد فيه الامتحان، مقدرة حاجتها إلى 5 دنانير وهو مبلغ قد لا يتوفر دائما. 
وطالبت الجهات المعنية بإعادة النظر في اختيار مواقع وتوزيع قاعات الامتحان، واختيار قاعات تراعي ظروف الأهالي والطلبة، مؤكدة أن هناك العديد من الشكاوى والملاحظات التي قدمت من طلبة خلال السنوات السابقة بخصوص بعد القاعات ولكن ما تزال مديرية التربية والتعليم تصر على آلية توزيع القاعات.  
ويرى أولياء أمور أن بعد القاعات عن أماكن سكن الطلبة، يؤثر سلبا على تحصيلهم في ظل أجواء باردة، الى جانب المعاناة من المواصلات، والإرهاق الجسدي والقلق النفسي، ما يفقدهم التركيز أثناء تأدية الامتحان. 
بدوره، أوضح مصدر من مديرية التربية والتعليم في لواء الغور الشمالي، أن اختيار قاعات الامتحان يجري بعناية تامة، لتكون قريبة من أماكن سكن الطلبة، ومخدومة بالمواصلات لتسهيل عملية وصول الطلبة بالوقت المحدد، لافتا إلى أن جميع القاعات مجهزة وتم تأمينها بما يلزم من أجل توفير أجواء مناسبة للطلبة.
ويبلغ عدد المدارس في لواء الغور الشمالي 66 مدرسة، فيما يبلغ عدد مراكز عقد امتحان الثانوية العامة 7 مراكز، موزعة من منطقة الشونة شمالا ولغاية الكريمة جنوبا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية

منذ12 ساعة
إحدى المناطق بلواء الكورة حيث تقع غالبية الأراضي خارج التنظيم-(الغد)

%70 من أراضي "الكورة" خارج التنظيم.. أين تبنى المساكن الجديدة؟

04 كانون الأول 2023
88 مليون دولار صادرات اربد الشهر الماضي

88 مليون دولار صادرات اربد الشهر الماضي

03 كانون الأول 2023
IMG-20231203-WA0035

"اليرموك" تُطلق حملة لجمع التبرعات العينية دعما لأهلنا في فلسطين- صور

03 كانون الأول 2023
أطفال التوحد-(تعبيرية)

"أطفال التوحد" بالأغوار.. حبيسوا المنازل تحت تأهيل أسري منقوص

02 كانون الأول 2023
الطريق الرئيس الذي يربط عدة ألوية وقرى بإربد الدائري-(الغد)

الواصل لـ"إربد الدائري" طريق متهالك ومشقة يومية لآلاف السائقين

02 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

مستقبل الحرب على غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم

لا تذهبوا بعيدا

حسني عايش |اليوم

العودة للحرب سببها انتصار المقاومة في معركة الأسرى الإعلامية

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
 