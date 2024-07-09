الكوفحي: البلدية جادة في حل مشاكل شارع الرازي

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وبين الكوفحي أن البلدية باشرت بإجراء دراسات على أرض الواقع تمهيداً للعمل في الشارع، مؤكداً ان الدراسات تشمل اجراء توسعة للشارع وانشاء جزيرة وسطية وانارة في أجزاء واسعة منه لضمان اجراء الصيانة اللازمة له بأعلى المواصفات وبما يخدم السكان والمارين منه.وأضاف أن مهندسي البلدية يقومون بشكل مكثف بإجراء فحوصات للطريق للتأكد من حاجته لإعادة انشاء في بعض الأجزاء.وكانت البلدية انهت خلال الفترات الماضية تعبيد عددٍ كبيرٍ من الشوارع الحيوية والرئيسية في المدينة مثل أجزاء واسعة من شارع بغداد ومحيط مجمع المستشفيات في منطقة الرابية، ومحيط مبنى الطوارئ في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، إضافة للطريق الواصل بين منطقتي بيت راس وشارع المزارع وشوارع وطرق حيوية أخرى داخل مناطقها المختلفة.