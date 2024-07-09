 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الكوفحي: البلدية جادة في حل مشاكل شارع الرازي

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شارع الرازي
قال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي إن البلدية جادة في حل معاناة المواطنين جراء مرورهم من شارع الرازي الواصل بين مجمع الأغوار الجديد وحي زبدة فركوح "اربد مول".اضافة اعلان

وبين الكوفحي أن البلدية باشرت بإجراء دراسات على أرض الواقع تمهيداً للعمل في الشارع، مؤكداً ان الدراسات تشمل اجراء توسعة للشارع وانشاء جزيرة وسطية وانارة في أجزاء واسعة منه لضمان اجراء الصيانة اللازمة له بأعلى المواصفات وبما يخدم السكان والمارين منه.

وأضاف أن مهندسي البلدية يقومون بشكل مكثف بإجراء فحوصات للطريق للتأكد من حاجته لإعادة انشاء في بعض الأجزاء.

وكانت البلدية انهت خلال الفترات الماضية تعبيد عددٍ كبيرٍ من الشوارع الحيوية والرئيسية في المدينة مثل أجزاء واسعة من شارع بغداد ومحيط مجمع المستشفيات في منطقة الرابية، ومحيط مبنى الطوارئ في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، إضافة للطريق الواصل بين منطقتي بيت راس وشارع المزارع وشوارع وطرق حيوية أخرى داخل مناطقها المختلفة.
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