المراكز الصحية في المحافظات.. استئجار مؤقت يستمر لعقود

فريق المحافظات

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إربد- تحت بند "سيتم التخلص منها" باعتبار أن استخدامها كان مؤقتا، تواصل العديد من المراكز الصحية بمخلتف المحافظات عملها بأبنية منزلية مستأجرة منذ سنوات طويلة، ليتقاسم المرضى وكوادرها الطبية تحت اسقفها المتهالكة معاناة يومية، بعد أن استوطنت بجدران بعضها الرطوبة وظهرت بأخرى التشققات محيلة غرفها الضيقة إلى بيئة منقوصة للشروط الصحية.هذا الواقع المستمر يكاد ينسحب على معظم المحافظات مع تفاوت بدرجة المعاناة يعود إلى عدد المراكز وعمر بنائها واكتظاظ المراجعين فيها.في رصد لـ"الغد" لهذه المراكز في عدد من المحافظات، تبين أن استمرار وجودها يعيق تحسين مستوى الخدمة الصحية التي يتلقاها المرضى بهذه المراكز، كما أن عمليات تطويرها وصيانتها وتوسعتها أمر يصعب تحقيقه كون أبنيتها غير المملوكة لوزارة الصحة لا تخدم هذا التوجه.مرة أخرى وعلى امتداد محافظات من الجنوب إلى الشمال، تتفاوت أوضاع المراكز المستأجرة، فيما تندرج جميعها ضمن قناعات الجهات المعنية بضرورة "التخلص منها"، والمحكومة بتوفر قطع أراض تملكها الوزارة ومخصصات بناء مراكز صحية جديدة.وعود التخلص.. هل تتحقق؟تجمع مجالس محافظات ومديريات صحة على أهمية التخلص من المراكز المستأجرة، وفي وقت شهدت فيه محافظات وفي مقدمتها محافظة الكرك نقلة نوعية في هذا المجال بعد اغلاق عدد من هذه المراكز، تتفاقم المشكلة في محافظة اربد نتيجة غياب المخصصات مقابل كثرة عدد المراكز المستأجرة التي يصل إلى 64 مركزا من أصل 122 مركزا موزعة على مناطق وألوية المحافظة.ويتطلع مجلس محافظة اربد إلى صيانة وتطوير وتوسعة المراكز الصحية لتحسين مستوى خدماتها، فيما تعيق المراكز المستأجرة تحقيق ذلك، كون ابنيتها لا تخدم هذا التوجه، وفق رئيس المجلس خلدون بني هاني.ويقول بني هاني، إن التخلص من المراكز الصحية المستأجرة وعددها 64 مركزا من أصل 122 مركزا، أمر ضروري يجب تحقيقه إذا ما أريد تطوير المراكز الصحية بالمحافظة.وأضاف أن إجراء عمليات الصيانة أو تعديل على المأجور كإضافة غرف جديدة في المراكز الصحية التي تشهد اكتظاظا بعدد المراجعين أمر صعب، كما أن المجلس يواجه مشكلة عدم توفر قطع أراض مملوكة لوزارة الصحة لبناء المراكز.في مقابل ذلك، فإن عدد المراكز الصحية في محافظة الكرك يصل إلى 62 مركزا بعد أن تم إغلاق خمسة مراكز كانت مستأجرة وهي مراكز (ام حماط والمنشية والحامدية والمشيرفة والهاشمية)، وفق مدير صحة المحافظة الدكتور ايمن الطراونة.ولفت الطراونة إلى أن المديرية في نيتها قريبا اغلاق جميع المراكز الصحية المستأجرة المتبقية وبشكل نهائي وعددها خمسة مراكز.بالذهاب إلى البلقاء، فإن غالبية المراكز الصحية فيها وعددها 67 مركزا صحيا مبانيها مستأجرة وقديمة وبنيتها التحتية ليست كما يجب، كما تبرز محافظة عجلون كواحدة من أكثر المحافظات معاناة بهذه القضية، إذ إن ثلثي مراكزها تقع في مبان مستأجرة بواقع 20 مركزا مستأجرا من أصل 31 مركزا، في وقت تشكل المراكز المستأجرة في جرش ما نسبته 40 % من مجموع مراكز المحافظة، بينما تخلو العقبة من وجود أي مركز صحي مستأجر، إذ إن جميع مراكزها وعددها 22 مركزا ملكا لوزارة الصحة.عقدة ضعف المخصصاتبالعودة الى رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني، فقد أشار إلى أن حجم المبالغ المرصودة في موازنة مجلس المحافظة قليلة مقارنة بعدد المراكز الصحية الموجودة، لافتا إلى أن موازنة قطاع الصحة تبلغ قرابة مليون و300 ألف خصص معظمها لشراء مستلزمات وأجهزة طبية وإدامة عمل المستشفيات والمراكز الصحية وتخصيص مبالغ من أجل إنشاء مراكز صحية جديدة.وأشار إلى انه تم رصد مبلغ بقيمة 60 ألف دينار على موازنة المجلس الحالي لإعداد الدراسات والمخططات اللازمة لتنفيذ لإنشاء ثلاثة مراكز صحية في خطوة من المجلس للتخلص من المراكز المستأجرة التي يعاني بعضها من تهالك ابنيتها وضيق مساحاتها، وخصوصا وان تلك المراكز كانت عبارة عن شقق ومنازل غير مهيأة أن تكون مراكز صحية.وقال عضو مجلس المحافظة عن لواء المزار الشمالي وعد أبو شريعة إن وضع المراكز الصحية في اللواء سيئ من ناحية البنية التحتية ونقص الأدوية والأجهزة الطبية والكادر الطبي، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية زيادة حصة اللواء من المخصصات المالية للبدء بتطوير تلك المراكز، حيث تم تخصيص مبلغ 20 ألف دينار لقطاع الصحة في اللواء.وأشار إلى وجود 9 مراكز صحية في اللواء منها 4 مراكز مستأجرة (صمد وزوبيا وجحفية وحبكا) وأبنيتها متهالكة ولا تصلح كمراكز صحية، مشيرا إلى أن مركز صحي جحفية يقع في الطابق الثاني ومركز صحي زوبيا يفتقر إلى مختبر والرطوبة تلف جدرانه.وأكد أبو شريعة أن المشكلة الرئيسة التي تحول دون رصد أي مبالغ مالية لتطوير المراكز الصحية في اللواء والتخلص من المراكز المستأجرة هي عدم توفر قطع أراض مملوكة لوزارة الصحة وعدم قدرة مجلس المحافظة على بناء غرف إضافية أو الصيانة للمأجور.وأوضح أن الحاجة باتت ملحة لتحديثها وتطويرها واستبدالها بأماكن مناسبة وملائمة من حيث المواصفات الهندسية والفنية من أجل توفير الرعاية الطبية المثلى لجميع المرضى والمراجعين مع ضرورة توفير العلاج المناسب للمرضى والاختصاصات الطبية في المراكز الشاملة وخصوصا وان مراجعي تلك المراكز في تزايد مستمر.في الكرك، اشار تقرير التنمية المحلية للمحافظة أنه رغم "انتشار العديد من المراكز الصحية وقلة عدد المستأجر منها إلا أن نوعية الخدمة المقدمة ليست بدرجة عالية، وذلك نظرا للنقص في التجهيزات والمعدات والكوادر الطبية ذات الاختصاص".ويؤكد رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة أن موازنة العام الحالي والبالغة 7 ملايين دينار تتوزع على 16 قطاعا، بلغت نسبة الصحة 12 %.وأشار إلى وجود توجه لبناء مراكز صحية في بعض المناطق إلا أن ذلك لا يمكن تحقيقه بسبب أن جزءا من موازنة قطاع الصحة للعام الحالي وقيمتها مليون ونصف مليون دينار سيكون لحساب سداد ديون مشاريع العام الماضي.ويؤكد سكان بالكرك أن غالبية المراكز الصحية لا تقدم الخدمات اللازمة كونها تكاد تخلو من العيادات التخصصية التي تجنب المواطنين الذهاب الى مستشفيي الكرك الحكومي والاغوار الجنوبية، معتبرين ان هذه المراكز هي فقط لمعالجة الحالات البسيطة.اما في البلقاء، يقول رئيس مجلس المحافظة إبراهيم نايف العواملة، إن المجلس خصص ضمن موازنته للعام الحالي، 290 ألف دينار لصيانة المراكز الصحية التي تحتاج إلى الصيانة في كل أنحاء المحافظة وكذلك استغلال مبنى مستشفى السلط القديم، وهي مراكز (الصبيحي، اليزيدية، البقيع، سلحوب، الشونة، عين الباشا، دير علا، ظهرة الرمل، البلاونة، تل المنطح، الأمير نايف بن عاصم، والروضة).وتحدث العواملة، عن التحدي المتمثل بقدم عدد من المراكز الصحية وتهالك مبانيها، فضلا عن محدودية الكوادر الصحية في بعضها، لكنه لفت إلى وجود تنسيق مستمر مع مديرية الصحة في المحافظة لمتابعة أوضاع المراكز الصحية ضمن عمل تشاركي يهدف أولا وأخيرا إلى تطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.ويشير رئيس مجلس محافظة مادبا محمد أبو ركبة إلى أن موازنة المجلس بلغت 8 ملايين دينار للعام الحالي معتبرا انها موازنة لا تلبي الطموح المأمول في تنفيذ مشاريع لكافة القطاعات.وبين أنه تم بناء وتشغيل مركز الفيصلية ومركز حنينا والعمل جارٍ على إنشاء ثلاثة مراكز صحية في قصبة مادبا وهي مركز الصحي مخيم مادبا ومركز غربي مادبا وستكون هذه المراكز شاملة والهدف منها تقديم الخدمة الصحية والعلاجية لكافة القطاعات في محافظة مادبا التي تحتاج إلى المزيد من المخصصات المالية لتنفيذ مشاريع تنموية خدمية في شتى القطاعات.في عجلون، أكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني أنه تم تخصيص مبالغ لإقامة عدة مراكز صحية جديدة في عجلون وحلاوة وراسون وعرجان وراجب.وبين أن المجلس خصص، العامين الماضيين، مبلغ 570 ألف دينار، منها 108 آلاف دينار لإنشاء مراكز صحية و271 ألف دينار لصيانة وتأثيث وتجهيز مراكز صحية، كما خصص مبلغ 190 ألف دينار لمستشفى الإيمان الحكومي وتوفير أجهزة ومعدات.وزاد المومني أن المجلس سيقوم بإنشاء مراكز صحية لمركز صحي عجلون الشامل بالقرب من نادي المعلمين، وفي منطقة راجب لبناء مركز بدلا من المستأجر، وآخر في بلدة حلاوة لبناء مركز جديد بدلا من المستأجر من البلدية، مؤكدا أن هناك نية لبناء طابق ثان لمركز صحي عين جنا الأول الذي هو ملك لوزارة الصحة.وخصص مجلس محافظة جرش ضمن موازنة العام الحالي مبلغ 186 ألف دينار لقطاع الصحة لعمل صيانة لبعض المراكز الصحية وشراء أجهزة طبية حديثة وتوسعة مركز صحي جرش الشامل وإنشاء مركز صحي المشيرفة ودراسة شراء قطعة أرض لبناء مركز صحي الحدادة، وفق رئيس المجلس رائد العتوم.وقال العتوم إن أهم خطوة في تطوير قطاع الصحة هو استبدال المراكز الصحية المستأجرة بأبنية ملك يتم تجهيزها وفق المواصفات الهندسية المطلوبة وتكون بمساحات واسعة ومنظمة وتوفر خدمات صحية أكبر وتتناسب مع عدد المراجعين.ويقول مدير صحة جرش الدكتور محمد الطحان إن وزارة الصحة تسعى سنويا لاستبدال المراكز الصحية المستأجرة بأبنية ملك لوزارة الصحة وتتوفر فيها كافة الشروط الصحية المناسبة، لاسيما وان المباني المستأجرة للمراكز الصحية هي حلول مؤقتة بهدف شمول كافة القرى والبلدات بالخدمات الصحية الضرورية .واوضح ان ما نسبته 40 % من المراكز الصحية في محافظة جرش ما تزال أبنية مستأجرة وهي غير مطابقة للمواصفات الصحية المطلوبة وإنما هي حلول مؤقتة لحين توفر مخصصات وقطع أراض مستملكة لبناء مراكز صحية.وأوضح انه ضمن خطة وزارة الصحة تقوم سنويا إما باستملاك قطعة أرض أو تخصيص مبالغ مالية لبناء مراكز صحية جديدة وحديثة ومطابقة للمواصفات الهندسية والفنية واللوجستية.دمج "المستأجرة".. فكرة ريادية أم حلول ترقيعيةأمام واقع يصعب فيه الاستغناء المباشر عن عشرات المراكز المستأجرة والمنتشرة في قرى وبلدات المحافظات، تفكر مديريات صحة بدمج العديد من هذه المراكز المتقاربة بهدف تجويد وتطوير خدماتها، وتوفير الكوادر الطبية والإدارية المناسبة لها.ويؤكد مسؤولون بـ"الصحة"، أن خطوة دمج المراكز المتقاربة، لن تنفذ إلا في حال التوافق عليها مع السكان تلك المناطق، واقتناعهم بأن عملية الدمج ستقدم لهم رعاية صحية أفضل وأشمل، وتمتد لأوقات أطوال على مدار الشهر.يقول مدير صحة محافظة البلقاء الدكتور صائب أبو عبود الحياصات، أن العدد الإجمالي للمراكز الصحية في المحافظة يبلغ 67 مركزا بينها 10 مراكز شاملة و39 مركزا أوليا و18 فرعيا، معتبرا أن هذا العدد كبير ويشكل تحديا لناحية تأمينها بالكوادر اللازمة ومتابعة صيانتها باستمرار، لا سيما أن نسبة كبيرة منها مستأجرة وقديمة وبنيتها التحتية ليست كما يجب.ووفق الحياصات، فإن هناك مراكز صحية تفصل بينها مسافة لا تتجاوز كيلو مترا واحدا، ما دفع المديرية بالتنسيق مع وزارة الصحة، إلى البدء بدراسة دمج بعضها، لافتا إلى أن الأمر ما يزال قيد الدراسة ولن يتم اتخاذ قرار إلا بعد إتمام الدراسة والاستماع إلى آراء أبناء المجتمع المحلي والتشاور معهم.وشدد الحياصات على أن فكرة الدمج تهدف إلى تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف عنهم، متطرقا بهذا الخصوص إلى حصول المديرية على موافقات مبدئية لإنشاء مركز صحي شامل بجزء من مباني مستشفى السلط القديم، لا سيما أن مدينة السلط (القصبة) غير مخدومة صحيا بعد الساعة 4 مساء، ويضطر المرضى للذهاب إلى المستشفى الجديد الواقع على شارع الستين، ما يكبدهم جهدا ماديا وبدنيا، وكذلك يزيد الضغط على طوارئ المستشفى.وأشار إلى أن المركز في حال إنشائه سيعمل بنظام دوام 24 ساعة، وسيحدث فرقا في مستوى الخدمات المقدمة، بما يخدم جهود المديرية والوزارة في السعي للتخفيف عن المواطنين وتطوير مستوى خدمتهم.وبشأن الأدوية، أكد الحياصات، أنها متوفرة بشكل عام، وفي حال لم يتوفر دواء باسم معين، يكون هناك بديل مناسب عنه ويؤدي الغرض المطلوب، لافتا إلى أنه وفي حال حدوث تأخير في توريد بعض الأدوية لمراكز صحية ما، فإن التأخير يكون مؤقتا ولا يطول أمده.وما يزال ثلثا المراكز الصحية بمحافظة عجلون مستأجرة وبواقع 20 من أصل 31 مركزا شاملا وفرعيا وأوليا، فيما تتجه النية لبناء 3 مراكز جديدة بهدف تخفيض المستأجر إلى النصف وتطوير وتجويد خدماتها.هذه الحال، وإذا ما أضيف إليها نقص الكوادر الطبية والإدارية، كانت قد دفعت مسؤولي الصحة في المحافظة إلى التفكير بدمج بعض تلك المراكز، خصوصا المتقاربة، بهدف تحسين خدماتها وزيادة أوقات دوامها اليومي، إلا أن المقترح لم يلق قبولا من قبل السكان في تلك المناطق، وبالتالي تم العزوف عنه.يذكر أن مديرية الصحة كانت استمزجت السكان حول دمج مراكز رأس منيف والمرجم وصنعار الصحية وحلاوة والهاشمية، حيث أكدت حينها أن العملية لا تكلف نظرا لتوفر الكوادر الطبية والتمريضية والموظفين، إلا أن الفكرة قوبلت بالرفض.ويؤكد سكان أن مركز صحي عجلون الشامل المستأجر من الأوقاف، يعاني من تشققات وهبوطات في أرضيته، وهو الأمر الذي قالت عنه لجنة فنية من وزارة الأوقاف في تقريرها بعد أن قامت بالكشف على المركز، إن بعض التشققات بجدرانه والهبوطات في أرضيته لا تشكل أي خطورة على المبنى.إلى ذلك، تؤكد مصادر مديرية صحة المحافظة أن هناك نقصا في مساعدي الصيادلة وفنيي المختبرات والمحاسبة، بحيث تم الطلب من الوزارة تعيين أكثر من 100 موظف، بينهم 25 طبيبا عاما، لأن هناك أطباء سيلتحقون في برنامج الاختصاص.ووفق المصادر فإن المديرية تحتاج إلى 7 أطباء أسنان و10 مساعدي صيدلة، وفنيي مختبرات ومساعدين وإسعاف طوارئ عدد 4، ومحاسب قانوني عدد 4، ومساعد 3، ومدخل بيانات 5، وحاسوب 2، وإداري 5، وتمريض قانوني 5، وتمريض مشارك 12، وسكرتاريا 10، ومراقب صحة عدد 3.في اربد، كان مدير صحة اربد الدكتور شادي بني هاني قد اكد في مقابلة له مع "الغد" بوجود عشوائية في توزيع المراكز الصحية في المحافظة، مؤكدا أن جميع المراكز الفرعية في المحافظة يجب إعادة دراستها من جديد بالتعاون مع الأهالي في المناطق ودمج بعضها في ظل عدم وجود إقبال عليها من قبل المرضى.وأشار إلى أن هناك بعض المراكز الصحية في المحافظة لا يراجعها سوى 20 مريضا شهريا فيما بعض المراكز الأولية يراجعها أكثر من 200 مراجع يوميا، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في توزيع المراكز الصحية ودمج بعضها وتحويلها إلى شامل مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون دوام تلك المراكز 24 ساعة.وأوضح بني هاني أن دمج بعض المراكز الصحية مع بعضها سيوفر خدمة طبية أفضل وخصوصا في ظل وجود نقص في عدد الأطباء واضطرار الطبيب إلى التنقل بين أكثر من مركز بواقع 3 ساعات يومية من أجل معالجة المرضى.وأكد أن هناك بعض المراكز الصحية التي تم إنشاؤها مؤخرا تحتاج إلى كادر طبي وهناك غرف كثيرة في تلك المراكز لغاية الآن غير مشغولة بسبب عدم وجود ضغط على المركز ونقص في الأطباء، داعيا إلى ضرورة توجيه موازنة مجلس المحافظة إلى المناطق التي تعاني من عدد كبير من المراجعين.في مادبا تتركز مطالب المواطنين على ضرورة التخلص من المراكز الصحية المستأجرة التي أضحت لا تتلاءم مع النمو السكاني في بعض المناطق والعمل على تحسين أوضاع المراكز الصحية الشاملة وتزويدها بالأجهزة الطبية والكوادر الطبية والتمريضية والفنية، في وقت تبدو فكرة الدمج غائبة تماما.وتؤكد مساعد مدير صحة محافظة مادبا الدكتورة أماني وجيه الفرح أن لدى المديرية خطة استراتيجية باستبدال المراكز الصحية المستأجرة بأخرى شاملة مملوكة ستنفذ على مدى السنوات القادمة، مشيرة أن المديرية تدرس حالياً بناء ثلاثة مراكز صحية شاملة في مخيم مادبا ومركز الحي الغربي بعد أن تم شراء قطعتي أرض لبناء المركزين عليهما، فيما تبرعت بلدية مادبا بقطعة أرض لبناء مركز في الحي الشرقي.يذكر أن وزارة الصحة تعتمد معايير خاصة لإنشاء المراكز الصحية والخدمات التابعة لها بحيث يتم إنشاء مركز صحي فرعي لكل تجمع سكاني يبلغ 2500 نسمة ومركز صحي أولي لكل تجمع سكاني يبلغ 3500 نسمة ومركز صحي أولي مع أمومة وطفولة لتجمع سكاني يبلغ 5000 نسمة ومركز صحي أولي وأمومة وطفولة وعيادة أسنان لتجمع سكاني يزيد على 6000 نسمة.