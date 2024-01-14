الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"المزار الشمالي" الرابعة على مستوى البلديات بخفض عجز الموازنة

بلدية المزار الجديدة
بلدية المزار الجديدة
إربد - احتلت بلدية المزار الجديدة المرتبة الرابعة على مستوى بلديات المملكة، بخفض العجز المالي من 2 مليون إلى 800 ألف دينار، في وقت يتوقع أن يكون العجز للعام الحالي صفراً، وسط رفض الاقتراض المالي وتشديد الرقابة على الأداء العام، حسب تقييم بنك تنمية المدن والقرى.اضافة اعلان
وقال المدير التنفيذي لبلدية المزار الجديدة المهندس إياد الجراح  لـ "الغد"، إن الإجراءات التي سار عليها المجلس البلدي منذ عامين إلى الآن، ركزت على وقف الاقتراض المالي وضبط الإنفاق والاعتماد على مدخولات البلدية، من خلال الحد من فاتورة الإنارة وأتممة نظام المحروقات ورخص المهن، وتفعيل نظام إذن الإشغال ونقل الملكية وربطه ببراءة الذمة، ما أدى إلى تقليل حجم الدين التراكمي منذ عشرين عاما.
وأشار إلى انخفاض فاتورة الكهرباء بتوفير مبلغ 300 ألف دينار سنويا بعد استبدال 6 آلاف وحدة بأخرى موفرة للطاقة، وإزالة الوحدات الواقعة خارج حدود البلدية، وتجديد رخص مهن بنسبة 40 % لمنشآت اقتصادية كانت لسنوات عدة غير مرخصة وتخفيض نسبة الرواتب.
واضاف الجراح إلى انخفاض العجز في الموازنة إلى 800 ألف دينار العام الماضي، بعد أن كان العام الماضي 2 مليون دينار، ومع نهاية العام المقبل سوف تسعى البلدية للوصول إلى صفر عجز موازنة، حيث يتوقع أن تبلغ الموازنة لهذا العام 5 ملايين دينار، دون اقتراض مالي، أي بنسبة تزيد على 10 %.
وأوضح المهندس الجراح، أن الموازنة سوف تشهد زيادة في حجم الإنفاق الرأسمالي بالتوازي مع نسبة الإنفاق الخدمي.
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