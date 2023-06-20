الأربعاء 21 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

"اليرموك".. أول جامعة أردنية تُطلق هويتها الرقمية على تطبيق "سند"

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سند
أنجزت جامعة اليرموك من خلال مركز الحاسب والمعلومات، خاصية تفعيل البطاقات/ الهويات الرقمية لمنسوبيها على تطبيق "سند"، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بحيث تشمل جميع الطلبة ممن هم على مقاعد الدراسة والخريجين وأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية ممن هم على رأس عملهم والمجازين منهم وحتى المتقاعدين.اضافة اعلان

ومع تفعيل هذه الخاصية، تكون "اليرموك" أول جامعة أردنية تُفعل هذه الخاصية وتعتمد استخدام "بطاقات طلبتها ومنسوبيها" على تطبيق "سند" كخطوة أولى منها في سياق خطتها الاستراتيجية نحو التحول إلى المستند الرقمي، الأمر الذي سيُمكن جميع منسوبيها من استخدام الهوية الرقمية على تطبيق "سند" بدلا من حمل البطاقات / الهويات التقليدية.

ويشمل الربط المعلومات الخاصة بالتأمين الصحي للعاملين والمنتفعين، كما وتم إجراء ربط مباشر ما بين تطبيق "سند" وقواعد بيانات الجامعة لتشكيل الهوية وتشفيرها باستخدام خاصية التعرف على التطبيق.

وتماشيا مع القرارات الحكومية الخاصة بالتحول الرقمي واعتماد المستندات الرقمية على تطبيق "سند"، فقد تم إضافة "بطاقات منسوبي الجامعة" على التطبيق كرديف للبطاقة /الهوية التقليدية، إضافة إلى اعتماد المستندات الرقمية على تطبيق "سند" كمستندات رسمية لجميع فئات المراجعين. 

ولإظهار الهوية على تطبيق "سند"، يتوجب على المستفيد تحميل التطبيق على الهاتف الذكي وانشاء حساب باستخدام الرقم الوطني، كما يجب أيضا تفعيل الهوية الرقمية من خلال موظفي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الذين يتواجدون في مركز الدعم الفني في مركز الحاسب والمعلومات أو زيارة إحدى محطات "سند" القريبة).).

وكان مركز الحاسب والمعلومات في جامعة اليرموك قد أجرى مجموعة من عمليات الربط الإلكتروني المباشر خلال الأشهر الماضية على قواعد بيانات دائرة الأحوال المدنية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، من أجل ضمان صحة المعلومات المدخلة على أنظمة الطلبة والموارد البشرية والدائرة المالية ودائرة المشتريات واللوازم لتسهيل عمليات إدخال البيانات وضمان دقة المعلومات على أنظمة الجامعة.

وتاليا دليل إرشادات تحميل وتفعيل تطبيق "سند":
 
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