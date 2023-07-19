الأربعاء 19 تموز 2023
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"اليرموك": الفرع الطلابي لهندسة اليرموك الأفضل في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

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طلاب من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك
وجاء تحقيق هذا الفوز، بعد أن تمكن طلبة الفرع باشراف كل من الدكتورة عاتكة خضر و الدكتوره هيام القرعان من قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية في الكلية،  من عرض جهود وإنجازات اللجان الحالية والسابقة للفرع، بعدما مهدت مهاراتهم القيادية والإدارية المتميزة الطريق نحو تحقيق هذا الإنجاز، من خلال  التوعية بأنشطة ومبادرات الفرع الطلابي إلى أبعد من مجتمعهم المباشر من خلال تنظيم برامج التوعية، والشراكة مع مختلف المدارس والجامعات، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية، بشكل ملهم لجيل جديد من المهنيين الطموحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اضافة اعلان
وقال عميد الكلية الدكتور موفق العتوم، إن الاعتراف بالفرع الطلابي لمجتمع الهندسة في الطب والأحياء في الكلية كأفضل فرع طلابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو دليل على مساهمة طلبة الفرع الفاعلة والتزامهم بتطوير مهاراتهم، مبينا أن هذه الجائزة لا تعترف بإنجازاتهم فحسب، بل تلهم أيضًا الفروع الطلابية الأخرى في جميع أنحاء العالم للمنافسة بروح إبداعية.
 وأضاف أن هذه الجائزة ستساهم في جذب العديد من الطلبة المتحمسين للمعرفة المتقاطعة بين الهندسة والطب والبيولوجيا، الأمر الذي سيوفر بيئة مشجعة على المشاركة الفاعلة والتعاون، وبالتالي الوصول إلى مشاريع ومبادرات مؤثرة بشكل إيجابي على المجتمع المحيط.
من جانبه، أكد رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، أن حصول الجامعة من خلال طلبتها على هذه الجائزة المرموقة، يُمثل شهادة حقيقية بمدى التزام جامعة اليرموك برسالتها تجاه طلبتها من خلال دعمهم وتمكينهم للإبداع والمنافسة وتحقيق الانجازات التي تواكب مسيرة الجامعة وتقدمها.
وأشار إلى تميز طلبة مجتمع الهندسة في الطب والأحياء في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية من خلال أنشطتهم ومبادراتهم المتنوعة التي تسعى إلى تعزيز المعرفة، والابتكار، والتعاون، وتوفير مجتمع نابض بالحياة من خلال مجموعة متنوعة من الأحداث والندوات والمشاريع التي تقدم باستمرار للأعضاء فرصًا لتوسيع خبراتهم والتواصل مع قادة الصناعة والتعرف على أحدث التطورات في هذا المجال.
يذكر أن كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية تضم ثمانية فروع طلابية لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمي، منها الفرع الطلابي لمجتمع إلكترونيات الأنظمة الفضائية، الذي يعتبر هو الفرع  الوحيد بين سائر كليات الهندسة على مستوى الجامعات الأردنية.
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