الأربعاء 30 آب 2023
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"اليرموك" تبدأ بتدريس الذكاء الاصطناعي لجميع تخصصاتها الهندسية

"اليرموك" تبدأ بتدريس الذكاء الاصطناعي لجميع تخصصاتها الهندسية
"اليرموك" تبدأ بتدريس الذكاء الاصطناعي لجميع تخصصاتها الهندسية
تماشيًا مع متطلبات سوق العمل ولمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، اجرت كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك مجموعة من التعديلات على خططها الدراسية لجميع برامج البكالوريوس في تخصصاتها الهندسية التي تطرحها.اضافة اعلان

وقال عميد الكلية الدكتور موفق العتوم، إن أبرز هذه التعديلات هو إقرار مساق إجباري لجميع التخصصات الهندسية الاكاديمية باسم "الذكاء الاصطناعي في الهندسة" اعتبارا من العام الجامعي القادم 2023/2024، ولتكون بذلك جامعة اليرموك هي أول جامعة أردنية تقر هذا المساق لطلبة كليات الهندسة.

وأضاف أن هذا المساق يقدم فهمًا وظيفيًّا أساسيًّا للذكاء الاصطناعي ليتم استخدامه وتوظيفه من قبل جميع طلبة الكلية للبدء ببناء نماذج وخوارزميات مختلفة للذكاء الاصطناعي لتطبيقات متعددة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا المساق يُتيح لـ "طلبة الهندسة" تسريع بناء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم في أقصر فترة ممكنة، كما ويتم خلاله تقديم وعرض العديد من الأمثلة العملية والتطبيقية لنماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام لغة البايثون.

وتابع: تمّ إدراج مساق متقدّم في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ضمن المساقات الإجبارية في بعض تخصصات الكلية، ضمن المساقات الاختيارية للتخصصات الأخرى في الكلية، لافتا إلى أنه تم إضافة أربعة مساقات إجبارية في التأهيل الوظيفي بهدف تعزيز المهارات الوظيفية للطلبة في مواضيع متنوعة كإدارة الوقت  والصحة النفسية  وإنشاء حساب على منصة وسائط اجتماعية للأعمال والتوظيف وأخلاقيات مهنة الهندسة، والسلامة المهنية في بيئة العمل وإدارة المشاريع الهندسية  ومعايير التصميم الهندسي، والقيادة وتنظيم الفعاليات وكتابة السيرة الذاتية  والمقابلات الوظيفية، والمساواة والتنوع والشمول. 

وكشف العتوم أيضا عن إضافة مساقات "شهادات صناعية" إلى متطلبات التخصص الاختيارية لإثراء السيرة الذاتية للطالب بشهادات صناعية تلبي احتياجات سوق العمل، وعليه سيتمكن الطالب من اعتماد أي شهادة صناعية معتمدة عالميًّا في مجال تخصصه يحصل عليها أثناء فترة دراسته الجامعية.

وأشار إلى أنه تم إضافة خيارات اللغات الاجنبية (الفرنسية والألمانية والإسبانية والتركية) إلى متطلبات الجامعة الاختيارية، بحيث يتمكن الطالب من تعلّم واحدة من هذه اللغات ليزيد من فرصته التنافسية في السوق المحلي والإقليمي والدولي، مبينا أن هذه التعديلات تأتي في ظل رؤية الجامعة إلى تحديث وتطوير الخطط الدراسية لبرامجها المختلفة لسد الفجوة مع متطلبات سوق العمل.

 وأكد العتوم أن هذه التعديلات والخطط الدراسية، من شأنها تعزيز مكانة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بواصفها واحدة من الكليات الهندسية المميزة وصاحبة الريادة بين نظيراتها على مستوى الجامعات الأردنية والعربية والإقليمية.
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