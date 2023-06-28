الأربعاء 28 حزيران 2023
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"اليرموك" تتقدم 200 مرتبة في تصنيف "كيو اس" للجامعات للعام 2024

جامعة اليرموك - (أرشيفية)
جامعة اليرموك

في إنجاز جديد لجامعة اليرموك خلال أقل من أسبوع، تقدمت "اليرموك" (200) مرتبة في تصنيف "كيو اس" العالمي للجامعات للعام2024 مقارنة بالعام الماضي، لتصبح بذلك ضمن الفئة 1001-1200.اضافة اعلان
كما وتقدم ترتيب جامعة اليرموك على مستوى الجامعات الأردنية في هذا التصنيف، بوصولها إلى المرتبة الخامسة، بعدما كانت في المرتبة الثامنة على مستوى الجامعات الأردنية في نسخة العام الماضي لهذا التصنيف.
ومن النتائج المميزة لجامعة اليرموك في نسخة هذا العام، هو تصنيفها على مستوى جامعات العالم كواحدة من أفضل 283 جامعة في تأثير الخريجين، إذ يتبوأ خريجوها مناصب قيادية متقدمة في العديد من المؤسسات المرموقة محليا وإقليميا ودوليا.
وكان لافتا في هذا التصنيف أيضا، أن جامعة اليرموك صُنفت ضمن أفضل 570 جامعة في مجال السمعة الوظيفية، وضمن أفضل 600 جامعة على مستوى العالم على صعيد السمعة الأكاديمية. 
وكان نائب رئيس الجامعة لشؤون الجودة والتطوير والبحث العلمي الدكتور سامر سمارة، قد تسلم بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، شهادة التصنيف في الحفل الذي عقدته مؤسسة "كيو اس" مؤخرا في مدينة دبي الإماراتية.
وعبر رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، عن فخر واعتزاز أسرة الجامعة بهذا الإنجاز الجديد، مشيرا إلى أن هذا التقدم في تصنيف "كيو اس" العالمي، يُتوج التزام جامعة اليرموك الراسخ بالتفوق الأكاديمي والبحثي، وما سخرته الإدارات الجامعية المتعاقبة من إمكانيات وأفكار تتصل بملف التصنيفات والجودة الاكاديمية باعتباره أولوية في برامجها وخطة عملها.
وأضاف أن هذا التقدم يضعنا في جامعة اليرموك من أساتذة وموظفين وطلبة، أمام مسؤوليات كبيرة، تتطلب من كل واحد منا عملا مكثفا وجهدا استثنائيا لإنجاز الكثير من المهام وفق أولويات وبرامج واضحة ضمن خطط زمنية محددة.
وشدد مسّاد على سعي واهتمام جامعة اليرموك الدائم بتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتقدمة، وتعزيز التواصل الدولي والشراكات الأكاديمية مع مؤسسات عالمية مرموقة، وبالتالي استقطاب المزيد من الطلبة والأساتذة المتفوقين والالتحاق بمختلف برامج الجامعة الاكاديمية العلمية والإنسانية
ويعتبر تصنيف "كيو اس" للجامعات مرجعًا هامًا للطلبة وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية وأصحاب العمل في اختيار الجامعات المناسبة للتعليم العالي والشراكات البحثية، كما ويعد واحدا من أهم التصنيفات العالمية الرائدة في تقييم الجامعات حول العالم، لاعتماده على عدة معايير مثل جودة التعليم، البحث العلمي، التأثير الأكاديمي، وسمعة المؤسسة الأكاديمية والوظيفية.
وكانت جامعة اليرموك قد حققت الخميس الماضي تقدما مميزا في تصنيف التايمز العالمي على مستوى جامعات قارة آسيا لعام 2023، لتصبح في الفئة (400-351) بعدما كان ترتيبها في الفئة (401-500) خلال عام 2022.
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