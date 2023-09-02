"اليرموك" تحصل على الاعتماد الدولي الأمريكي ABET لسبعة من برامجها

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تستمر جامعة اليرموك بتحقيق انجازاتها على المستوى العلمي والأكاديمي، وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث النهضوي التي تسيربها الجامعة بخطى ثابتة لتحقيق التميز والتقدم على المستوى المحلي والاقليمي والدولي على حد سواء، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي للدولة الأردنية، حيث تم الاعلان الرسمي صباح اليوم عن حصول الجامعة على الاعتماد الدولي الأمريكي ABET وبالمدة القصوى لسبعة من برامجها لمرحلة البكالوريوس في كليات تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، وكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وقسم الاحصاء في كلية العلوم.ويعتبر اعتماد (ABET) من أكثر الاعتمادات الدولية موثوقية في مجالات العلوم التطبيقية والحاسوب والهندسة والتكنولوجيا، والأكثر شيوعًا في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها حول العالم.وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد إن اليرموك تفخر بما تحققه من انجازات بجهود وهِمم أبنائها المتميزين، لافتا إلى أن الجامعة وضمن خطة استراتيجية طموحة تسعى لتطوير وتحديث كافة برامجها بما ينسجم مع رؤيتها ورسالتها وهدفها الرئيس في تقديم تعليم أكاديمي نوعي ومتميز على المستوى المحلي والدولي، وذلك من خلال إعادة هيكلة شاملة لمختلف الخطط والبرامج الدراسية لكافة برامجها الأكاديمية بما يواكب التطورات الحديثة في الحقول المعرفية، وتزويد كلياتها بالمختبرات والاجهزة العلمية الحديثة، وتطوير الاساليب التدريسية، جنبا إلى جنب مع ادماج مهارات اللغات الاجنبية ضمن الخطط الدراسية وأية مهارات أخرى تسهم في إعداد طلبتها ورفع مستوى قدراتهم وتنافسيتهم في سوق العمل وفتح المجال امامهم ليكونوا روادا ومبدعين في مساراتهم العملية في المستقبل.وثمن مسّاد جهود كافة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الكليات الثلاث، وفرق العمل واللجان المختصة التي عملت خلال السنوات الماضية من اجل تحقيق هذا الانجاز، مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود في مختلف الكليات للحصول على اعتمادات عالمية مرموقة لتعكس المستوى المتميز والسمعة الطيبة لجامعة اليرموك محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشددا على أن جامعة اليرموك تستحق الأفضل دائما وأنها بجهود أبنائها المخلصين تسعى للتقدم بخطوات ثابتة ومتسارعة للوصول إلى مكانة تليق باسمها على المستوى العالمي.عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب الدكتور قاسم ردايدة أوضح أن الكلية حصلت على الاعتماد الأمريكي ABET وبالمدة القصوى لثلاثة برامج بكالوريوس في الكلية وهي برنامج علوم الحاسوب CS، برنامج نظم المعلومات الحاسوبية CIS، وبرنامج تكنولوجيا معلومات الأعمال BIT، وذلك اعتبارا من شهر تشرين الأول لعام 2021، لافتا إلى أن هذا الاعتماد يعني أن برامج الكلية والبنية التحتية في الكلية والجامعة متوافقة مع المتطلبات العالمية، الأمر الذي ينعكس ايجابا على خريجي هذه البرامج من طلبتها ويفتح امامهم المجال للانخراط سوق العمل الدولي، معربا عن شكره وتقديره لدعم إدارة الجامعة الموصول، ولكافة كوادر الكلية من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والتدريسية والادارية الذين بذلوا جهودا كبيرة في العامين الماضيين للعمل والاستعداد والتقدم لهذا الاعتماد الدولي الهام.عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية الدكتور موفق العتوم أن الكلية حصلت على الاعتماد الأكاديمي الأمريكي للهندسة والتكنولوجياABET لثلاثة أخرى من برامج البكالوريوس فيها وهي هندسة الاتصالات، وهندسة النظم الطبية الحيوية، وهندسة المعلوماتية الطبية الحيوية، حيث تضمنت النتيجة منح الاعتماد لهذه البرامج الثلاثة دون أية ملاحظات وبالمدة القصوى اعتبارًا من شهر تشرين أول من العام 2021، بحيث يمكن لأي طالب حصل على درجة البكالوريوس من أي من هذه البرامج الثلاثة خلال هذه الفترة المعتمدة الاستفادة من ميزات هذا الاعتماد، لافتا إلى أن هذه النتيجة تعتبر أفضل نتيجة تمنحها هيئة الاعتماد ABET للبرامج التى تُقيمها.وأكد العتوم أن العمل جارٍ للحصول على اعتماد ABET لباقي برامج الكلية، حيث قامت الكلية في شهر كانون ثاني من العام 2023 بالتقدم للحصول على هذا الاعتماد لبرنامج آخر من برامج البكالويوس فيها وهو هندسة القوى الكهربائية والمنوي عقد زيارته التقييمية خلال النصف الثاني من شهر تشرين أول من العام 2023.كما أوضح عميد كلية العلوم الدكتور أمجد الناصر أن قسم الاحصاء في الكلية والذي يعد أول قسم تم إنشاؤه على مستوى الجامعات الأردنية حصل على الاعتماد الامريكي الدولي ABET وبالمدة القصوى اعتبارا من شهر تشرين الأول من عام 2021، مشيرا إلى أن هذا الانجاز يعكس المستوى المتميز لكلية العلوم ولبرنامج الاحصاء على وجه الخصوص، والمستوى الأكاديمي الرفيع لأعضاء الهيئة التدريسية فيها وجهودهم التي بذلوها خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد يتيح الفرصة أمام خريجي القسم من التشبيك الدولي والانخراط في سوق العمل الاقليمي والدولي، ويمنحهم قيمة مضافة اخرى لتميز اختصاصهم في احد لمجالات الذي يعد جزءا اساسيا في البحث العلمي في كافة المجالات وعاملا اساسيا في التحديث الاداري والاقتصادي على مستوى الدول.ويذكر بأن كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية كانت قد أعلنت العام الماضي عن حصول ثلاثة من برامج البكالوريوس التي تطرحها على الاعتماد ABET وهي برامج هندسة الحاسوب، وهندسة الإلكترونيات، والهندسة الصناعية.