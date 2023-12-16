السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"اليرموك" تحقق المركز الثاني في مسابقة طلبة الجامعات الأردنية للريادة 2023

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"اليرموك" تحقق المركز الثاني في مسابقة طلبة الجامعات الأردنية للريادة 2023
تمكن فريق " AV Kit" في مركز الريادة والابتكار بجامعة اليرموك، من تحقيق المركز الثاني في مسابقة طلبة الجامعات الأردنية للريادة 2023، ضمن فعاليات أسبوع الريادة العالمي بنسخته الـ 15 الذي نظمه مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بمشاركة 18 جامعة أردنية.اضافة اعلان

وضم فريق جامعة اليرموك الفائز في هذه المسابقة، كل من الطالبة فرح الزبيدي والطالب رشيد السميرات، من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية.

وتقوم فكرة مشروعهما على توفير "كت" تعليمي للطلبة، عملا على تطويره بحيث يستخدم تقنيه الواقع المعزز Augmented Reality أثناء دراسة الطلبة للدوائر الكهربائية والتكنولوجية، بحيث تتم العملية التعليمية بطريقه تفاعلية وممتعة.

وقال مدير مركز الريادة والابتكار في جامعة اليرموك الدكتور "محمد أشرف" العتوم، إن تحقيق المركز الثاني في هذه المسابقة، يُجسد مدى الرعاية والاهتمام الذي توليه جامعة اليرموك لموضوع الريادة وتحفيز طلبتها على الابتكار والإبداع والمشاركة بهكذا فعاليات ومسابقات، تماشيا مع رؤية المركز في أن تكون "اليرموك" نواة لنشر ثقافة الابتكار وصولا إلى المشاريع الناشئة وريادة الأعمال.

وأشار إلى أن المركز يحرص وبشكل دائم، بمتابعة وإشراف من رئيس قسم الحاضنات والابتكار والتدريب الدكتورة علا الطعاني، على عقد ورشات تدريبية للطلبة بهدف تمكينهم من إنشاء وإدارة أعمالهم بطريقة مهنية ومنتجة وتعريفهم وتأهليهم بالمهارات الأساسية الخاصة بإنشاء المشاريع.

يذكر أن هذه المسابقة هدفت إلى تحفيز طلبة الجامعات الأردنية على التميز واستنباط الأفكار الإبداعية وغير التقليدية وتحويلها إلى مشاريع أعمال ناجحة، من خلال تنمية مواهبهم الفكرية وتعزيز مهاراتهم العملية لزيادة فرص نجاحهم في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
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