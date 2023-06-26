"اليرموك" تحقق مراكز متقدمة في الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي- أسماء

احمد التميمي

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بدعم من مؤسسة هشام أديب حجاوي العلمية، شارك تسعة من طلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية وطالبين من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرموك، في النسخة الثانية من الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي الذي نظمته الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي بالتعاون "مركز ستيم" المتخصص في تدريب علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي والمنحنى التعليمي.وجاءت مشاركة جامعة اليرموك في هذا الأولمبياد من خلال خمسة فرق لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية وفريق من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، وفريق آخر مشترك من طلبة الكليتين.وكانت الطالبة ملأ منصور، خريجة قسم هندسة الإلكترونيات في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، قد حققت بالاشتراك مع الطالب سعد التعمري من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، المركز الأول في مسار الخوارزميات والرياضيات، فيما حصدت الطالبتان يارا شلبي وعتاب عبيدات من قسم هندسة الحاسوب في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية المركز الثاني في مسار البرمجة.وحصل الطالب سامح سكر من قسم هندسة الحاسوب في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية على المركز الثالث، والطالب قصي مشرقي من قسم هندسة الحاسوب وفارس الشمالي/ خريج قسم هندسة القوى الكهربائية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية على المركز الثالث مكرر في ذات المسار.كما وفازت كل من الطالبة نوران الصقر من قسم هندسة الاتصالات، والطالب سامح سكر من قسم هندسة الحاسوب في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، بالمركز الثالث في مسار الأنظمة المضمنة، فيما حقق كل من الطالب حسان ابو سريس من قسم هندسة الحاسوب والطالبة أفنان الصقر من قسم هندسة الاتصالات في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، المركز الرابع في مسار الرؤية الحاسوبية.وحصد الطالب مصطفى بني خلف من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، المركز الرابع في مسار الأمن السيبراني.واشتمل الأولمبياد على مجموعة مسابقات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بوصفها منصة للشباب العربي بجميع فئاتهم العمرية لتطبيق علوم ومهارات القرن الحادي والعشرين، بهدف إنشاء جيل عربي من الشباب المبدع والملهم ليواكب القفزات التكنولوجية في مختلف مجالات العلوم الحديثة، وخلق بيئة تنافسية بين الشباب لتساعدهم على الإبداع والتميز.كما واحتوى الأولمبياد الذي شاركت فيه جامعات من دول مختلفة، على خمسة مسارات وهي البرمجة والرياضيات والخوارزميات والأمن السيبراني والأنظمة المضمنة والرؤية الحاسوبية.من جهته، عبّر رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، عن شكره واعتزازه بكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، اللتان تسعيان لتنمية المهارات العملية للطلبة من خلال إشراكهم في العديد من المسابقات والنشاطات اللامنهجية، الأمر الذي يزيد من فرصهم التنافسية في سوق العمل بكفاءة واقتدار.من جانبه، ثمن رئيس مجلس إدارة مؤسسة هشام أديب حجاوي العلمية المهندس أيمن حجاوي، هذا الإنجاز لطلبة جامعة اليرموك، معربا عن اعتزازه بحصول الطلبة المشاركين في هذا الأولمبياد، لا سيما طلبة كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية على مراكز متقدمة فيه.وأشاد حجاوي بمكانة جامعة اليرموك بشكل عام و"كلية الحجاوي" بشكل خاص على مستوى المملكة والمنطقة العربية والعالم من خلال طلبتها وخريجيها الذين تميزوا ليس فقط في المعرفة بالمفاهيم الهندسية النظرية بل بقدرتهم على تطبيق المفاهيم الهندسية والتعامل مع بيئة الأعمال من خلال مناهج دراسية ذات مستوى عالمي تتضمن جوانب عملية يتم تحصيلها من خلال المختبرات العلمية ومشاريع التخرج ذات الصبغة التطبيقية والتدريب الميداني.يُذكر أن مؤسسة هشام أديب حجاوي العلمية، تكفلت بتغطية رسوم ونفقات المشاركين من جامعة اليرموك في هذا الأولمبياد.