اليرموك تستحدث تخصصات جديدة ونوعية

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تستعد جامعة اليرموك لاستقبال الطلبة المستجدين في العام الجامعي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤، بطرح عدد من البرامج النوعية الجديدة على مستوى الجامعات الأردنية ودول المنطقة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير.ويأتي استحداث هذه التخصصات تنفيذا لخطط الجامعة الاستراتيجية في مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف حقول العلم والمعرفة، وما يتطلبه ذلك من تحديث مستمر للخطط الدراسية وطرح برامج أكاديمية فريدة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وتتواءم مع التطورات التكنولوجية، من أجل إعداد كفاءات بشرية مؤهلة قادرة على المنافسة في أسواق العمل بكفاءة واقتدار، وضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها جامعة اليرموك لتنفيذ خطتها الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي في محور الريادة والإبداع.أولى هذه البرامج على مستوى البكالوريوس، هو برنامج "الفنون الرقمية" في كلية الفنون الجميلة والذي يعد الأول من نوعه على المستوى المحلي والإقليمي والذي يعنى بإعداد كفاءات تمتلك المهارات والمعارف الابتكارية في مجال إنتاج الصوت والفيلم الرقمي، ويؤهلهم للعمل في مختلف قطاعات الإنتاج الفني من خلال مساقات عملية للتعامل مع أهم البرمجيات الحديثة المستخدمة في صناعة الإبداع الرقمي.البرنامج الثاني هو برنامج البكالوريوس في "إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجستية" في كلية الأعمال، ويركز البرنامج على تزويد الطالب بكافة المعارف العلمية والإدارية والتطبيقية المتعلقة بمكونات سلاسل التوريد والعلوم اللوجستية، ويعد برنامجا متميزا نوعيا في المنطقة يسعى إلى إيجاد جيل جديد متخصص في إدارة سلاسل التوريد والعلوم اللوجستية يسهم في رفد اقتصاديات الأردن وتوفير فرص عمل جديدة من خلال أخذ زمام المبادرة واستحداث أعمال ريادية مميزة.البرنامج الثالث هو برنامج هندسة الحاسوب- إنترنت الأشياء، في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، ويمتاز هذا التخصص بفهم معمق للأجهزة المتصلة في إنترنت الأشياء، عن طريق دمج الجوانب اللازمة لها من العلوم الأساسية والإلكترونيات والاتصالات وحوسبة البيانات، وتتفرد الخطة التدريسية للبرنامج بوجود أربع مساقات للتأهيل الوظيفي في التخصص، وشهادات صناعية عالمية متخصصة، ومشروعي تخرج على مدار فصلين دراسيين، وتدريب ميداني لمدة أربعة أشهر في شركات متخصصة، بالإضافة إلى مساقات متخصصة في مواضيع الشبكات والاتصالات اللاسلكية، والحوسبة الحسابية ، والمجسات، والأنظمة المضمنة، والأمن السيباني ، وبرمجة الأجهزة المتنقلة، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي.أما عن البرامج الجديدة على مستوى درجة الماجستير، فقد طرحت كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، برنامجا متخصصا بهندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية، يقوم على استخدام الحاسوب في المجالات الحيوية والصحية والطبية واستخدام الذكاء الاصطناعي في فهم الأمراض وإيجاد علاجاتها، وتصميم الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية وصيانتها، بهدف رفد المؤسسات الأكاديمية والصحية والصناعية بالموارد البشرية المؤهلة لتطوير تلك المؤسسات ودفع عجلة التطوير والتنمية فيها بأفضل وأحدث تقنيات الرعاية الصحية.يعتبر هذا البرنامج الوحيد من نوعه في الأردن باعتباره يجمع بين صيانة وتصميم الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية ويهتم أيضا بالمعلومات الخاصة بعمليات الرعاية الطبية، ويساعد في تفسير الأسباب الحقيقية وراء كل ما يحدث من أمراض تصيب الإنسان وتأثير عوامل الحياة المختلفة والأدوية عليه من عمليات حيوية داخل جسم الإنسان، حيث يعد هذا الحقل العلمي من أكثر العلوم البشرية تقدما وأسرعها تطورا وأعظمها تأثيرا على حياة الأفراد والشعوب والمجتمعات،أما البرنامج الثاني فهو برنامج الماجستير في قانون الأعمال في كلية القانون، فيمتاز بأن الالتحاق به متاح لكل من يحمل درجة البكالوريوس بصرف النظر عن تخصصه، ويقوم على ركنيين أساسيين، الأول أكاديمي متصل بالنظام القانوني ببيئة الأعمال والاستثمار بهدف إكساب الطلبة مهارات تحليل النصوص القانونية.فيما يمكن الركن الثاني التطبيقي الطلبة من تطبيق المعرفة النظرية عمليا لإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجههم في مجال الأعمال بإطار قانوني.