"اليرموك" تُطلق المرحلة الأولى من رؤيتها الاستثمارية

أحمد التميمي

أطلقت جامعة اليرموك المرحلة الأولى من رؤيتها الاستثمارية والتي تديرها شركة صندوق اليرموك لإدارة المشاريع الاقتصادية ذات المسؤولية المحدودة، المملوكة لصندوق استثمار جامعة اليرموك.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن جامعة اليرموك وبدعم من رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، أنشأت شركة مساهمة محدودة المسؤولية لتدير استثمارات صندوق استثمار الجامعة على الأرض التجارية الواقعة في المنطقة الجنوبية من الحرم الجامعي، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تُجسد رؤية جامعة اليرموك وسعيها نحو العالمية وتترجم أفكارها التي تتماشى مع روح العصر الحديث، وتُسهم كما ساهمت من قبل في تطوير مدينة إربد وتخدم مجتمعها وأبناءها، انسجاما مع توجيهات الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك وما تقوم عليه رؤية التحديث الاقتصادي بـ إطلاق الإمكانيات لبناء المستقبل من خلال تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وبالتالي تحفيز الاقتصاد الوطني وتنمية بيئة الاستثمار والريادة والأعمال للارتقاء بالأردن الغالي.



وأضاف أن الفرص الاستثمارية الجديدة تمتد في مساحات تجارية تقع في منطقة من أهم المناطق التجارية الحيوية في مدينه إربد، وقد تم إعداد مخطط شمولي للاستثمار فيها بما يراعي الحاجات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي والمدينة، لافتا إلى أن الفرص الاستثمارية تشمل بناء مستشفى تعليمي، وفندق، وسكن طلابي ضمن مواصفات عالية، ومساحات تجارية مؤهله لاستثمارات تجارية متنوعة من ضمنها مول تجاري ومحال تجارية ومكاتب ضمن مناطق متنوعة المساحة.

وأوضح مسّاد أن الفرص الاستثمارية ستكون متاحة للمستثمرين المحلين والعرب والأجانب على حد سواء عبر نظام الـ BOT و الـ PPP، وتم طرح العطاءات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المتاحة، والتي تصل إلى ١٢ مشروعا من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلبة والعاملين في الجامعة وكل من يقطن في محافظة إربد.