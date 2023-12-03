"اليرموك" تُطلق حملة لجمع التبرعات العينية دعما لأهلنا في فلسطين- صور



أطلقت عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك حملة لجمع التبرعات العينية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تحت شعار "فلنكن غطاء دافئا لأهلنا في فلسطين"، وسط إقبال كبير من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، والمدرسة النموذجية.



وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور معتصم شطناوي، أن هذا التفاعل الايجابي من قبل أسرة الجامعة مع الحملة، يُجسد موقفهم الوطني من خلال إقبالهم على تقديم تبرعاتهم العينية المختلفة لأشقائنا في فلسطين، مُقتدين في ذلك بمواقف جلالة الملك الذي يواصل جهوده ونشاطاته الدولية للتخفيف من المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها الأشقاء الفلسطينيين.



وأضاف أن تنفيذ هذه الحملة يجري في مواقع مختلفة من الحرم الجامعي، سواء أكان ذلك في الكليات ومكتبة الحسين بن طلال والمدرسة النموذجية، والمقر الرئيس للحملة في مبنى عمادة شؤون الطلبة، مبينا أنه تم جمع أنواع عديدة من المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية، التي سيُصار إلى فرزها وتجهيزها تمهيدا لإرسالها إلى أشقائنا في فلسطين من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.



يذكر أن عمادة شؤون الطلبة تحرص على اتمام كافة الاستعدادات اللوجستية اللازمة لضمان سير الحملة، وتمكين أسرة الجامعة من المشاركة فيها بكل يسر وسهولة، من خلال تشكيل مجموعة من اللجان العاملة فيها من كوادر العمادة والمتطوعين من طلبة الجامعة من مختلف الكليات للتعريف بالحملة ومتابعة جمع التبرعات لها.

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