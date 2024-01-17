الأربعاء 17 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"اليرموك" تعيد تشكيل مجلس البحث العلمي ولجنة الملكية الفكرية- أسماء

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك


قرر مجلس جامعة اليرموك، برئاسة الدكتور إسلام مسّاد- رئيس الجامعة، الموافقة في جلسته التي عُقدت مؤخرًا، على إعادة تشكيل مجلس البحث العلمي في الجامعة على النحو التالي:

أ.د. محمد عبد الهادي الزبيدي/ عميد البحث العلمي والدراسات العليا/ رئيسًا
أ.د. إدريس فالح المومني/ كلية العلوم/ عضوًا
أ.د. نضال كمال الشريفين/ كلية العلوم التربوية/عضوًا
أ.د. قاسم أحمد الردايدة/ كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب/ عضوًا
أ.د. أمجد صبحي الفاهوم/ كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية/ عضوًا
أ.د. ميرفت مصباح الصوص/ كلية الصيدلة/ عضوًا
أ.د. ديمة أحمد درادكة/ كلية الأعمال/ عضوًا
منار محمود ملكاوي/ رئيس قسم البحث العلمي- عمادة البحث العملي والدراسات العليا/ أمينًا للسر

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وفي السياق ذاته، قرر رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد إعادة تشكيل لجنة الملكية الفكرية في الجامعة على النحو التالي:

أ.د. محمد عبد الهادي الزبيدي/ عميد البحث العلمي والدراسات العليا/ رئيسًا
أ.د. عبد المنعم محمد رواشدة/ رئيس قسم نقل التكنولوجيا – عمادة البحث العلمي والدراسات العليا/ أمينًا للسر
أ.د. بهاء الدين محمد الطراد/ كلية العلوم/ عضوًا
د. زيد محمد تيسير البطاينة/ كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية/ عضوًا
د. غيناء إسماعيل أبو ذياب/ كلية الصيدلة/ عضوًا
د. خالد خريسات/ مدير عام شركة منصة دمج الأكاديميا بالصناعة/ عضوًا 
د. سائد الشوبكي/ مديرية حماية الملكية الصناعية - وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ عضوًا

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