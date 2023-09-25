الإثنين 25 أيلول 2023
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"اليرموك": تغيير مسمى كلية التربية إلى كلية العلوم التربوية اعتبارا من العام الجامعي الحالي

جامعة اليرموك - (أرشيفية)
"اليرموك": تغيير مسمى كلية التربية إلى كلية العلوم التربوية اعتبارا من العام الجامعي الحالي
قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على تغيير مسمى كلية التربية في جامعة اليرموك إلى كلية العلوم التربوية بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة، وذلك اعتبارا من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المرتقب 2023 – 2024.اضافة اعلان
وقال عميد الكلية الدكتور أحمد الشريفين إن تغيير الاسم جاء توافقا مع التسميات السائدة في الجامعات الأردنية والعربية، مبينا أن التسمية الجديدة هي تأكيد على أن هناك مرجعيات علمية يتم الارتكاز إليها في التخصصات المختلفة التي يتم تدريسها.
وأضاف أن التسمية القديمة للكلية لم يعد مواكبا للمستجدات، إذ تم الاحتفاظ بتلك التسمية، التي كانت في الأساس تسمية لقسم التربية في كلية الآداب آنذاك، ومن ثم تم إنشاء كلية مستقلة باسم كلية التربية مع بداية العام الجامعي 1988/1989 وبقيت تحمل ذلك الاسم.
وأشار الشريفين إلى أن الكلية تقدم العديد من البرامج المختلفة التي ترتكز على مبادئ علمية مختلفة كالطفولة المبكرة وعلم النفس الإرشادي ومناهج الرياضيات وأساليب تدريسها ومناهج العلوم وأساليب تدريسها ومناهج اللغة الانجليزية وأساليب تدريسها القياس والتقويم وعلم النفس التربوي والإدارة التربوية والإشراف التربوي، إضافة إلى برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين وغيرها الكثير من البرامج.
يذكر أن الكلية تمنح درجة البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراة في تخصصاتها وبرامجها الاكاديمية المختلفة.
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