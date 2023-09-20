اليرموك تقدم قروضا ومساعدات لطلبتها بقيمة 100 ألف دينار

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قال رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، إن مواصلة طلبة الجامعة لمسيرتهم الدراسية واجتياز كل منهم لمتطلباتها بيسر وسهولة أولوية لدى الجامعة.وقال مسّاد لدى ترؤسه اجتماع كل من لجنة صندوق التبرعات ولجنة صندوق الطلبة في الجامعة، إن توفير الدعم المالي للطلبة المحتاجين، ومساندتهم لتجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها، وتمكينهم من مواصلة دراستهم بيسر وسهولة يعد أولوية تحرص الجامعة على تنفيذها بالتعاون والتشاركية مع المتبرعين من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، ومن المجتمع المحلي.ووجه الشكر والتقدير إلى كافة المتبرعين، كما أشار إلى أهمية تكثيف الجهود نحو زيادة موارد الصندوقين، وزيادة عدد الطلبة المنتفعين منهما.وخلال الاجتماع قررت لجنة صندوق الطلبة منح الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض من الصندوق وانطبقت عليهم الشروط وعددهم (319) طالبا وطالبة قرضا ماليا يعادل رسوم الساعات الدراسية التي سجلها للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023/2024 شريطة أن لا تزيد قيمة القرض عن رسوم (9) ساعات دراسية معتمدة، وبلغت القيمة الإجمالية للقروض المقدمة 733. 86 دينار.كما قررت لجنة صندوق التبرعات، منح الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على مساعدة مالية وانطبقت عليهم الشروط وعددهم (58) طالبا وطالبة مساعدة مالية تعادل رسوم الساعات الدراسية التي سجلها للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023- 2024 شريطة أن لا تزيد قيمة المساعدة عن رسوم (9) ساعات دراسية معتمدة، وبلغت قيمة المساعدات المقدمة 156. 15 دينار.يذكر أن رئيس الجامعة هو من يترأس كل من لجنة صندوق الطلبة ولجنة صندوق التبرعات، وتضم اللجنتين في عضويتهما كل من عميد شؤون الطلبة، ومدير دائرة القبول والتسجيل، ومدير الدائرة المالية، ومدير دائرة الخدمات الطلابية في عمادة شؤون الطلبة، كما تضم لجنة صندوق التبرعات عميد كلية الأعمال، فيما تضم لجنة صندوق الطلبة في عضويتها الدكتورة تغريد حجازي من كلية التربية.