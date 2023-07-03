"اليرموك" تنتهي من إعداد النماذج الخاصة بتفعيل تنظيم مُمارسة الأنشطة الحزبية

انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية المُتعلقة بتفعيل شراكة الشباب في صُنع المستقبل السياسي للأردن، وتفعيل دورهم المحوري في عملية التحديث السياسي والحياة الحزبية، وفي إطار الجهود التي تبذلها جامعة اليرموك في مجال المُضي قدماً في خطوات أكثر عُمقاً وجدّية في تفعيل انخراط طلبتها في الأنشطة الحزبية الخاضعة لتعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2023، استكملت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة إجراءاتها المُتعلقة بإعداد النماذج الخاصة بتفعيل تنظيم مُمارسة النشاط الحزبي في الجامعة .

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وأوضح عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد ذيايات بأن قسم الهيئات الطلابية في العمادة قد انتهى من إعداد وأتمتة النماذج الخاصة والرئيسة المتعلقة (بتقديم طلب اقامة نشاط حزبي طلابي داخل الجامعة، ونموذج طلب الاعتراض على رفض إقامة النشاط الحزبي الطلابي داخل الجامعة).



مُشيراً إلى أن النموذج الأول يحتوي على عدد من البيانات الأساسية الخاصة بعقد النشاط الحزبي الطلابي وأهمها احتوائه على ثلاثة أسماء من الطلبة المُحزّبين كمقدمين للطلب، وكذلك اعتماد البريد الالكتروني للطالب على نظام الجامعة كوسيلة اتصال رسمية مع مقدمي الطلب، مشفوعاً بتزويد العمادة بعدد من الأوراق الثبوتية في النموذج التي تضمن حُسن سير النشاط الحزبي وهي صور عن (هوية الطالب الجامعية، موافقة أمين عام الحزب على عقد النشاط، برنامج النشاط وفقراته، وصورة عن بطاقة الدعوة الخاصة بالنشاط) مُدعماً بوثيقة تثبت أن الطالب مسجل أصولياً في الحزب.



في حين عكفت عمادة شؤون الطلبة على أتمتة الإجراءات الادارية داخل قسم الهيئات الطلابية الكترونياً من خلال إدخال طلبات إقامة الانشطة الحزبية بالتعاون مع مركز الحاسب والمعلومات في الجامعة وإعطاء الطلبات رقماً تسلسلياً وتعبئة البيانات المطلوبة فيه، فيما سيتم تزويد الطالب باشعار استلام طلبه مع اشعاره بذلك عبر البريد الالكتروني الرسمي وأن طلبَه قيد المُعالجة.



فيما أوضح ذيابات بأنه وفي حال رفض إقامة النشاط الحزبي من قبل الجامعة فإن عمادة شؤون الطلبة تتولى مُهمة رفع أسباب الرفض لرئاسة الجامعة الجهة المعنية بالمُصادقة على عملية الرفض وفق الاعتبارات الواردة في التعليمات اصولياً.



فيما أوكِل لمركز الحاسب والمعلومات مهمة رصد تقارير إحصائية تتعلق بعدد الانشطة الحزبية المنعقدة خلال الفصل الدراسي وعدد الانشطة لكل حزب على حدة، وعدد المشاركين في كل نشاط يتم عقده وذلك بالتنسيق مع قسم الهيئات الطلابية في عمادة شؤون الطلبة.



هذا وقد تم التنسيق مع الهيئة المُستقلة للانتخاب بخصوص إيجاد الآلية المُناسبة للتحقق من دقّة انتساب الطلبة للاحزاب المُرخصة رسمياً.



كما وخصصت عمادة شؤون الطلبة فريقاً مُتكاملاً لإدارة ملف الأنشطة الحزبية وخصصت لهذا الأمر قاعاتٍ مُتعددة الأغراض ومُجهزة لتقام بها الانشطة الحزبية وتحضير الساحات العامة في الجامعة لإقامة الأنشطة الخارجية، كما تم اعتماد قسم الهيئات الطلابية والعاملين فيه داخل العمادة بحيث يُعنى هذا القسم بتنفيذ الأنشطة الحزبية الطلابية وحفظ سجلاتها والإجراءات المتعلقة بها، وسيتم تزويد الطلبة بأرقام التواصل والبريد الالكتروني للأشخاص المعنيين بإدارة هذا الملف في عمادة شؤون الطلبة، كما تقوم الجامعة في هذه الآونة بتنفيذ حملات توعية للطلبة حول نظام وتعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية من خلال الموقع الرسمي للجامعة وأدواتها الرقمية والاجتماعية وجريدة صحافة اليرموك وإذاعة يرموك إف إم.