"اليرموك" تواصل التقدم في تصنيف "كيو اس" العالمي للجامعات

واصلت جامعة اليرموك تقدمها الملحوظ وللعام الثاني على التوالي في تصنيف "كيو اس" العالمي للجامعات في نسخته للعام 2025 لتصبح في المرتبة 951-1000 على مستوى العالم، من بين 5663 جامعة تم تقييمها مقارنة 2963 جامعة تم تقيمها بنسخة عام 2024.

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ووفق هذا التصنيف، فقد صُنفت "اليرموك" ضمن أفضل 375 جامعة على مستوى العالم في تأثير الخريجين وتبوئهم لمناصب قيادية متقدمة في العديد من المؤسسات المرموقة محليا وإقليميا ودوليا، كما وصنفت ضمن أفضل 450جامعة على مستوى العالم في مؤشر سمعة الخريجين، من خلال رأي المشغلين في جاهزية خريجيها لدخول سوق العمل.



كما وتم تصنيف "اليرموك" في ضوء هذا التقييم، ضمن أفضل 601 جامعة على مستوى العالم في مجال السمعة الأكاديمية، وضمن أفضل 701 جامعة على مستوى العالم في مؤشر الاستدامة.



وجرى الإعلان الرسمي لنتائج هذا التصنيف بالتزامن مع قمة 2024 EduData Summit المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتعليم المعزز رقميًا"، وبحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد.



وقال مسّاد إن نتائج هذا التصنيف، تعكسُ مدى التزام الجامعة وحرصها على ترسيخ التميز الأكاديمي في برامجها الأكاديمية وخططها الدراسية المواكبة للتطورات العلمية من جهة، واهتمامها بجودة ونوعية البحث العلمي وكيفية تسخيره لخدمة المجتمع وابتكار الحلول الناجعة للمشكلات التي تواجهه من جهة أخرى.



وتابع: هذه النتائج ثمرة إصرار وعزيمة وإيمان عميق من كوادر الجامعة بأن "اليرموك" تستحق الوصول إلى مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية، لما تزخر به من كفاءات مميزة وما تقوم به على صعيد خدمة المجتمع والتواصل معه، لافتا إلى التزام الجامعة وسعيها الدائم لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية لتوفير بيئة تعليمية حديثة تلبي متطلبات الخطط الدراسية الحديثة، وتعزز الإنتاج البحثي الرصين.



وتوجه مسّاد بالشكر إلى أسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة، على جهودهم الكبيرة التي اثمرت نتائج هذا التصنيف وغيره من التصنيفات الأكاديمية، مثمنا في الوقت نفسه جهود مركز الاعتماد وضمان الجودة في تحقيق الترجمة الحقيقية لخطة الجامعة الاستراتيجية وأهدافها نحو التميز والجودة الأكاديمية.

على صعيد متصل، تكمن أهمية هذا التصنيف، بوصفه مرجعًا موثوقا للطلبة وذويهم والمؤسسات التعليمية وأصحاب العمل في اختيار الجامعات المناسبة للتعليم العالي والشراكات البحثية، كما ويعد واحدا من أهم التصنيفات العالمية الرائدة فيما يخص تقييم الجامعات العالمية، لاعتماده معايير دقيقة تتصل بجودة التعليم والبحث العلمي والتأثير الأكاديمي وسمعة المؤسسة الأكاديمية والوظيفية.



وكانت "اليرموك" قد حققت مؤخراً تقدما في ترتيبها العالمي في تصنيف QS العالمي للتخصصات QS World University Rankings by Subject 2024، إذ تم تصنيفها ضمن فئة أفضل 101-150 جامعة حول العالم في مجال إدارة السياحة والضيافة والترفيه، وضمن فئة أفضل 201-240 جامعة حول العالم في مجال الآثار، وضمن فئة 451-500 جامعة حول العالم في مجال علوم الحاسوب، وضمن فئة أفضل 551-600 جامعة حول العالم في مجال الأعمال ودراسات الإدارة، وضمن فئة أفضل 5001-550 جامعة حول العالم في المجال العام "الفنون والانسانيات".



يذكر أن 7 جامعات أردنية، تم تصنيفها إلى جانب "اليرموك" ضمن أفضل ألف جامعة على مستوى العالم، وهي الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والجامعة الأردنية الألمانية وجامعة الأميرة سمية وجامعة عمان الأهلية وجامعة العلوم التطبيقية.