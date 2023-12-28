الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اليرموك: مبادرة طلابية تسلط الضوء على إنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة

مبادرة طلابية تسلط الضوء على إنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة
مبادرة طلابية تسلط الضوء على إنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة
نظم قسم رعاية الطلبة ذوي الإعاقة في عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك وبالتعاون مع فريق المبادرة الطلابية في الجامعة "وهب الرحمة"، فعالية "مبادرة إرادة". وهدفت إلى تسليط الضوء على إنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة.اضافة اعلان
وقال نائب العميد الدكتور زهير الطاهات إن جامعة اليرموك تفخر وتعتز بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين أثبتوا على الدوام قدرتهم على مواجهة التحديات واستطاعوا تجاوز الإعاقة بالعزيمة والإرادة الصلبة، وتحقيق إنجازات استثنائية في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية، ولا زالوا يواصلون العطاء وينشدون مستقبلا أكثر إنجازا وتميزا.
 وأكد أن تمكين هذه الفئة من الطلبة ودعمهم يعد أولوية لدى إدارة الجامعة، حيث تعمل ومن خلال عمادة شؤون الطلبة على توفير كافة الخدمات والتسهيلات التي من شأنها مساعدة هذه الفئة من الطلبة، وتعزيز قدرتهم على مواصلة دراستهم الجامعية بكل يسر وسهولة بعيدا عن أية معيقات.
وتخلل الفعالية التي أقيمت في مدرج الكندي، عرض قصص نجاح لمجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة من طلبة الجامعة، والعاملين في الجامعة، ومن أفراد المجتمع المحلي، سلطت الضوء على الإنجازات والنجاحات الكثيرة التي استطاعوا تحقيقها.
وفي كلمات لهم خلال العرض، أكد المشاركون أن لا وجود للإعاقة في ظل الإرادة، وأن الإعاقة التي منّ الله بها عليهم لن تكون إلا منطلقا للعطاء والتميز.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مستشفى الملك المؤسس

نجاح عملية قسطرة معقدة ونوعية بمستشفى الملك المؤسس

منذ4 ساعة
جزء من شارع الأشرفية - كفر الماء- تجمعت فيه مياه الأمطار وأعاقت حركة السير-(الغد)

الكورة: 20 عاما بانتظار معالجة غمر مياه الأمطار لشارع رئيس

منذ16 ساعة
مسدس

أطلق النار على زوجته وانتحر في إربد

منذ18 ساعة
مسرح جريمة - (تعبيرية)

مقتل عشرينية طعنا بالرقبة في الغور الشمالي

منذ22 ساعة
تسمم - (تعبيرية)

إربد: حالات التسمم بالفطر البري.. ضعف التوعية أم غياب الحرص؟

26 كانون الأول 2023
Untitled-1

"ديوان المحاسبة" لعام 2022: قرابة 739 ألف جرعة مطعوم كورونا منتهية الصلاحية

26 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

معادلتا واشنطن بشأن حماس والسلطة الفلسطينية

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاعتماد على الذات في الموازنة

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات النيابية.. لهذا نحتاجها

سميح المعايطة |اليوم

تشخيص حالة "حسن النوايا"

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات | منذ17 ساعة
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات | منذ17 ساعة
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات |26 كانون الأول 2023
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات |26 كانون الأول 2023
النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

تهجير أمة: ما الذي أدى إلى (وتسبب في) كارثة غزة وإسرائيل‏

ترجمات |26 كانون الأول 2023
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات |25 كانون الأول 2023
 