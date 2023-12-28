اليرموك: مبادرة طلابية تسلط الضوء على إنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة

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نظم قسم رعاية الطلبة ذوي الإعاقة في عمادة شؤون الطلبة في جامعة اليرموك وبالتعاون مع فريق المبادرة الطلابية في الجامعة "وهب الرحمة"، فعالية "مبادرة إرادة". وهدفت إلى تسليط الضوء على إنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة.وقال نائب العميد الدكتور زهير الطاهات إن جامعة اليرموك تفخر وتعتز بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين أثبتوا على الدوام قدرتهم على مواجهة التحديات واستطاعوا تجاوز الإعاقة بالعزيمة والإرادة الصلبة، وتحقيق إنجازات استثنائية في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية، ولا زالوا يواصلون العطاء وينشدون مستقبلا أكثر إنجازا وتميزا.وأكد أن تمكين هذه الفئة من الطلبة ودعمهم يعد أولوية لدى إدارة الجامعة، حيث تعمل ومن خلال عمادة شؤون الطلبة على توفير كافة الخدمات والتسهيلات التي من شأنها مساعدة هذه الفئة من الطلبة، وتعزيز قدرتهم على مواصلة دراستهم الجامعية بكل يسر وسهولة بعيدا عن أية معيقات.وتخلل الفعالية التي أقيمت في مدرج الكندي، عرض قصص نجاح لمجموعة من الأشخاص من ذوي الإعاقة من طلبة الجامعة، والعاملين في الجامعة، ومن أفراد المجتمع المحلي، سلطت الضوء على الإنجازات والنجاحات الكثيرة التي استطاعوا تحقيقها.وفي كلمات لهم خلال العرض، أكد المشاركون أن لا وجود للإعاقة في ظل الإرادة، وأن الإعاقة التي منّ الله بها عليهم لن تكون إلا منطلقا للعطاء والتميز.