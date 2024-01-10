الأربعاء 10 كانون الثاني 2024
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"اليرموك": مهيدات تحصل على إجازة " مُقوِّم برنامج أكاديمي معتمد"

"اليرموك": مهيدات تحصل على إجازة " مُقوِّم برنامج أكاديمي معتمد"
"اليرموك": مهيدات تحصل على إجازة " مُقوِّم برنامج أكاديمي معتمد"
شاركت رئيس قسم تدقيق الجودة في مركز الاعتماد وضمان الجودة بجامعة اليرموك الدكتورة رزان مهيدات، في برنامج " المقوّم المعتمد للأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي العربية"، وحصولها على شهادة "مُقوِّم برنامج أكاديمي معتمد"، بعد اجتيازها متطلبات هذا البرنامج. اضافة اعلان
 ونفذت الورشة من قبل مجلس ضمان الجودة والاعتماد في اتحاد الجامعات العربية، بهدف إعداد وتأهيل أكبر عدد من الأكاديميين في مؤسسات التعليم العربية لتطبيق الاتجاهات الحديثة المتعلقة بجودة البرامج الأكاديمية في إطار الاهتمام بإعداد قاعدة بيانات بمقومين مراجعين خارجيين تغطي التخصصات الأكاديمية للبرامج.
 وتضم البرنامج ورشتي عمل، الأولى إعداد تقرير التقويم الذاتي للبرامج الأكاديمية وإعداد المقومين الخارجيين والزيارة الميدانية، من خلال التعريف بمنهجية تقويم البرنامج الأكاديمي ومعايير التقويم المعمول بها لدى مجلس ضمان الجودة والاعتماد في اتحاد الجامعات العربية، وكيفية إعداد تقرير التقويم الذاتي للبرنامج الأكاديمي في إطار المحاور المعتمدة.
 كما وتضمن البرنامج كيفية تحديد نقاط القوة وفرص التحسين للبرنامج الأكاديمي والتعرف على أنشطة وإجراءات فريق التقويم وكيفية تحليل تقرير التقويم الذاتي، وإعداد برنامج الزيارة الميدانية، ومنهجية تقويم محاور البرنامج.
الورشة الثانية، كانت حول التقويم الخارجي للبرنامج الأكاديمي، وهدفت إلى تعريف المشاركين بالممارسة الفعلية والتطبيق العملي لكافة أنشطة فريق التقويم الخارجي قبل الزيارة، وخلال الزيارة الميدانية، وكتابة التقرير النهائي بعد انتهاء الزيارة الميدانية للبرنامج.
وتحقيقاً لرؤية وخطة الجامعة للنهوض بجودة العملية التعليمية، وتطبيقاً للخطة التنفيذية لمركز الاعتماد وضمان الجودة، فيما يتعلق بإعداد الكوادر وتأهيلها لتحقيق الأهداف المستدامة، يعتزم المركز عقد دورات لأعضاء الهيئة التدريسية، لتأهيل أكبر عدد من أساتذة الجامعة في هذا المجال، والبدء بتطبيق سياسة تدقيق الجودة الداخلية وتفعيلها اجرائياً.
يذكر أن هذا البرنامج يتميز بإكساب المشاركين المعارف والمهارات التي تغطي الجانب النظري والعملي والتطبيق الميداني.
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