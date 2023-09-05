الثلاثاء 05 أيلول 2023
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انتخاب الهيئة الادارية للشبكة الاردنية لتعلم الكبار مدى الحياة

انتخاب الهيئة الادارية للشبكة الاردنية لتعلم الكبار مدى الحياة
انتخاب الهيئة الادارية للشبكة الاردنية لتعلم الكبار مدى الحياة

اربد - الغد - عقدت الشبكة الأردنية لتعلم وتعليم الكبار مدى الحياة اجتماع  مجلس الإدارة،  تم اختيار بالتوافق كاظم الكفيري رئيسا للشبكة والمهندس حسام الطراونة نائبا للرئيس والسيدة أمل وهدان أمين الصندوق والسيد عمار عبيدات أمين للسر .اضافة اعلان
 وجرى الاجتماع بالتباحث ماتم اعتماده في الفترة التأسيسية من حيث اللائحة الداخلية للشبكة وفتح باب الانتساب للأفراد والمؤسسات العاملة في تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة.
 وتم النقاش في الاجتماع بأن يتم ترشح  مدينة من كل محافظة في الاردن لتكون مدينة من مدن التعلم مدى الحياة مسجلة رسميا في اليونسكو ومعهد التعلم مدى الحياة. 
يذكر أن الشبكة الأردنية لتعلم وتعليم الكبار مدى الحياة هي أول شبكة اردنية متخصصة في التعلم مدى الحياة وتشكل محور تحولي عالسياق الوطني حيث ستضم المؤسسات التي تعمل في تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة حيث يشكل الهدف العام للشبكة مناصرة قضايا المؤسسات العاملة في مجال تعلم وتعليم الكبار وتبادل الخبرات والتعاون والتفاعل مع الشبكات الإقليمية والعالمية المهتمة بتعليم الكبار وتحقيق التكامل والموائمة بين تعليم الكبار ومخرجات التعلم في الواقع الحالي.
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