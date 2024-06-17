 
الثلاثاء 18 حزيران 2024
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انتقل من لواء إلى آخر.. تفاصيل الحريق الكبير في إربد

كوادر الدفاع المدني تخمد حريقا في إربد
كوادر الدفاع المدني تخمد حريقا في إربد
أخمدت كوادر الدفاع المدني وآليات مديريات الدوائر المعنية اليوم الاثنين، حريق أشجار وأعشاب جافة امتد من منطقة زمال في لواء الكورة إلى منطقة عنبة في لواء المزار الشمالي.اضافة اعلان

وقال متصرف لواء الكورة باسم الخلايلة لوكالة "بترا"، إن مساحة الحريق تجاوزت 320 دونما تقريبا، مؤكدا أن الاستجابة السريعة لكوادر مديرية الدفاع المدني أخمدت الحريق ومنعت اتساعه وامتداده لمناطق مجاورة بسرعة قياسية وبكفاءة عالية.

ودعا الخلايلة المواطنين، إلى التأكد من صيانة المناطق المحيطة بالمساكن والمباني وتنظيفها، وإزالة النفايات والأشجار الميتة التي تشكل خطرا على السلامة، والتأكد من وجود أجهزة إطفاء الحريق في المنازل والمؤسسات، والتحقق من صلاحيتها واستعدادها للاستخدام في حالة الطوارئ، وتوعية الأفراد والمتنزهين بخطر رمي أعقاب السجائر في الغابات أو ترك النفايات الحارقة في أماكن غير مناسبة وعدم التأكد من إطفائها.

وأوصى بعدم إشعال النار في المناطق العشبية أو الأماكن ذات النباتات الجافة؛ وذلك لتجنب انتشار الحرائق بسرعة، والابتعاد عن إشعال الألعاب النارية في المناطق القريبة من الغابات أو الأماكن السكنية، حفاظا على سلامة الأفراد والممتلكات.
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