الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

انطلاق حملة اعطاء مطعوم الانفلونزا الموسمية في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي

انطلاق حملة اعطاء مطعوم الانفلونزا الموسمية في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي
انطلاق حملة اعطاء مطعوم الانفلونزا الموسمية في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي
انطلقت في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي حملة اعطاء مطعوم الانفلونزا الموسمية .
وأكد مدير عام المستشفى الدكتور خلدون بشايره ان هذه الحملة تهدف الى حماية الكوادر الطبية ومتلقي الخدمة الصحية من الاصابة بالانفلونزا الموسمية كأجراء احترازي .اضافة اعلان
وقال مقرر لجنة المضادات الحيوية رئيس لجنة ضبط العدوى اخصائي علم الاحياء الدقيقة والفيروسات الاستاذ الدكتور حامد الزعبي ان اخذ المطعوم بداية الموسم يساعد على حماية الكوادر الصحية العاملة ومتلقي الخدمة من خطر الاصابة بالانفلونزا وتداعياتها حيث ان الانفلونزا هي عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة بين البشر، وتهاجم الجهاز التنفسي حيث يصاب الانسان بالعدوى عن طريق الأنف والفم وصولًا إلى الرئتين، وتتراوح ما بين إصابة خفيفة وحادة، وتصيب جميع الفئات العمرية.
وثمن الزعبي دعم ادارة المستشفى للحملة وجهود الصحة المهنية وشعبة ضبط العدوى على جهودهم...داعيا الجميع للاقبال على تلقي المطعوم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بدء أعمال دورة تدريبية بعنوان "النزاعات والتعاون حول المياه" في جامعة العلوم والتكنولوجيا

بدء أعمال دورة تدريبية بعنوان "النزاعات والتعاون حول المياه" في جامعة العلوم والتكنولوجيا

منذ2 ساعة
إشارة ضوئية عند احد التقاطعات بمدينة اربد-(الغد)

23 ألف "مخالفة إشارة ضوئية" بإربد

منذ3 ساعة
إحدى محطات التنقية التي تقع غرب مدينة الرمثا-(الغد)

الهواجس البيئية تحاصر الرمثا.. والطرح المخالف لحمولات "الصهاريج" يفاقم المعاناة

منذ3 ساعة
مدينة اربد حيث تشهد توسعا عمرانيا وغياب الأراضي لإنشاء أبنية خدمية - (الغد)

88 مليون دولار صادرات إربد الشهر الماضي

منذ6 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-02 at 11.14.08 AM

انطلاق حملة مطعوم الانفلونزا الموسمية في مستشفى الملك المؤسس

منذ13 ساعة
نفايات وقد ألقيت بشكل عشوائي على الجزيرة الوسطية لشارع رئيس بغرب اربد-(الغد)

كاميرات مراقبة لضبط المخالفات البيئية بـ"غرب إربد"

01 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلفة الإشاعات والأكاذيب

ماهر أبو طير |اليوم

صدم الوجدان وخلخلة الثوابت

موفق ملكاوي |اليوم

وجه جديد للمنطقة

محمود الخطاطبة |اليوم

الفرضيات التي اشتق منها الفين توفلر نظريته الاجتماعية في القوة

حسني عايش |اليوم

الصندوق الاستثماري السعودي ورؤية التحديث

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

معرض دولي في الأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات | منذ3 ساعة
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات | منذ4 ساعة
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
 