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انطلاق حملة مطعوم الانفلونزا الموسمية في مستشفى الملك المؤسس

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أحد كوادر الجامعة يتلقى مطعوم الانفلونزا الموسمية
انطلقت في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي حملة اعطاء مطعوم الانفلونزا الموسمية.
وأكد مدير عام المستشفى الدكتور خلدون بشايره ان هذه الحملة تهدف الى حماية الكوادر الطبية ومتلقي الخدمة الصحية من الاصابة بالانفلونزا الموسمية كأجراء احترازي .اضافة اعلان
وقال مقرر لجنة المضادات الحيوية رئيس لجنة ضبط العدوى اخصائي علم الاحياء الدقيقة والفيروسات الاستاذ الدكتور حامد الزعبي ان اخذ المطعوم بداية الموسم يساعد على حماية الكوادر الصحية العاملة ومتلقي الخدمة من خطر الاصابة بالانفلونزا وتداعياتها حيث ان الانفلونزا هي عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة بين البشر، وتهاجم الجهاز التنفسي حيث يصاب الانسان بالعدوى عن طريق الأنف والفم وصولًا إلى الرئتين، وتتراوح ما بين إصابة خفيفة وحادة، وتصيب جميع الفئات العمرية.
وثمن الزعبي دعم ادارة المستشفى للحملة وجهود الصحة المهنية وشعبة ضبط العدوى على جهودهم...داعيا الجميع للاقبال على تلقي المطعوم.
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