انطلاق دورة تدريبيّة متخصصة لموظفي بلدية غرب إربد

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انطلقت، الاثنين، فعاليات دورة تأهيلية تستهدف تحصين موظفي بلدية غرب إربد بما يلزمهم من معلومات بما يضمن تمكينهم من الاضطلاع بدورهم وإنجاز مهامهم الوظيفية باقتدار.ويأتي انعقاد هذه الدورة في إطار مذكرة تفاهم تم التوافق عليها بين رئيسي البلديتين في لقاء ضمهمها في مكتب رئيس بلدية اربد الأسبوع الماضي قضت بالتأكيد على قيام البلديتين بالتعاون والتشارك فيما بينهما بما يحقق مصلحة البلديتين ويعود بالنفع على مستخدميهما.وترجمة لمذكرة التفاهم. وعقدت بلدية غرب إربد وبالتعاون مع بلدية إربد الكبرى الدورة التدريبية الأولى لموظفي بلدية غرب إربد من محاسبي ومساحي البلدية ومراقبي الصحة ومدراء المناطق تحت عنوان عمليات ترخيص المنشآت الإقتصادية .(بين تطبيق القانون وحاجة المواطن وقوة المؤسسة).وقام المدرب أشرف السعدي -من بلدية إربد الكبرى بتقديم شرحاً وافياً في كل مواضيع الدورة تطرق من خلاله إلى تسليط الضوء على القانون الناظم.كما تضمنت شرحاً تفصيلياً عن آلية وتسلسل إجراءات التعامل مع المراجعين لغايات ترخيص المنشآت الإقتصادية وإدخال النظام الإلكتروني المحاسبي المحوكم من أجل تسهيل وتطوير المنظومة في بلدية غرب إربد بالإضافة إلى توضيح الوصف الوظيفي للموظفين وتوزيع المهام عليهم.وتخلل الدورة تبادل للخبرات و نقاش مع المشاركين في الدورة ركز على كيفية تسريع الإجراءات للمواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم .وقال رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة إن الدورة ستعمل على تمكين المشاركين من الوقوف على مبادئ ومفاهيم آلية ترخيص المهن للمنشآت الإقتصادية سواء الرخص التجارية والصناعية أو الرخص للباعة المتجولين وكافة الرخص بشتى أنواعها إضافة إلى تقديم هذه الخدمات وفق النظام الإلكتروني التي تسعى بلدية غرب إربد لتطبيقه .وتعمل بلدية غرب إربد ضمن خطة منظمة لحوكمة جميع معاملاتها بحيث تصبح إلكترونيا لتوفر الوقت والجهد على المواطن والموظف .ويأتي هذا التعاون بين بلدية غرب إربد وبلدية إربد الكبرى في إطار تطوير العلاقات وزيادة أطر التعاون بين البلديتين وتوطيد العلاقات الثنائية بما يخدم المواطنين.