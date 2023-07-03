باحثة معمارية من العلوم والتكنولوجيا تفوز بجائزة جوناثن كنج الدولية

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فازت المهندسة المعماريّة إخلاص الربابعة - المبتعثة من كلية العمارة والتصميم في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لدراسة الدكتوراة في جامعة فيرجينيا تك - بجائزة جوناثن كنج المرموقة (ARCC King Student Medal) كأفضل طالبة دكتوراة وذلك تقديرًا لتميّزها في الأبحاث المعماريّة والبيئيّةوتُمنح الجائزة التي تُعنى بالتميز في الهندسة المعمارية والبحوث البيئية، من اتحاد مراكز البحوث المعماريّة في الولايات المتحدة الأمريكيّة لطالب واحد فقط في العام، حيث يخضع اختيار المستفيدين لتقدير المؤسسات للأعضاء الفردية، ويعتمد على معايير تعترف بالابتكار والنزاهة والمنح الدراسية في أبحاث التصميم المعماري أو البيئي.رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور خالد السالم، قال إنّ إدارة الجامعة فخورة بالإنجاز الذي حققته المهندسة، نظير تفوّقها بين طلبة الجامعات على مستوى العالم، مؤكدًا على استراتيجية الجامعة المُتكاملة في دعم البحث العلمي القائم على أحدث المستويات التكنولوجية الرائدة على النطاق العالمي، وحرصها على تطوّر المناهج الدراسية الأكاديمية التي توفّرها لطلابها تحت إشراف وقيادة كوادر تدريسية مُتخصّصة لتحفيزهم على التطوّر والتعلّم المُستمر ليكونوا على الدوام في الطليعة.وتخرّجت المهندسة الربابعة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية عام ٢٠١٨ وحصلت على درجة البكالوريوس في هندسة العمارة والماجستير في الهندسة المعماريّة عام ٢٠٢٠ من نفس القسم وتستعد فور إكمالها درجة الدكتوراة من جامعة فيرجينيا تك للالتحاق بكلية العمارة والتصميم في جامعة العلوم والتكنولوجيا كعضو هيئة تدريس.