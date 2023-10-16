"باحثو اليرموك" ضمن قائمة "أعلى 2% من العلماء الأكثر تأثيرا في العالم

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أدرَجَت جامعة ستانفورد الأمريكية تسعة من باحثي جامعة اليرموك ضمن قائمة "أعلى 2%" من العلماء الأكثر تأثيرا على مستوى العالم، وهم: الدكتور ادريس المومني والدكتور محمد الرفاعي والدكتور محمود القضاة من كلية العلوم، والدكتور موفق العموش والدكتور زيد محمد البطاينة والدكتور حازم الشخاترة من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، والدكتور علاء الجبالي من كلية الصيدلة، والدكتور معاوية خطاطبة من كلية الطب، والدكتور بلال عبدالغني من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.ويعتمد هذا التصنيف على الاستشهادات العلمية، و"مؤشر h" الذي يراعي الإنتاج العلمي للباحث، ومؤشر hm الذي يراعي عدد المؤلفين في الأبحاث العلمية المنشورة، والاستشهاد بالأوراق العلمية بناء على موقع المؤلف "الباحث".ومن جهة ثانية، حصلت جامعة اليرموك على المرتبة الرابعة ضمن أعلى عشر جامعات ومؤسسات علمية عربية، من حيث عدد الاستشهادات التي حصل عليها المؤلفون المنتسبون اليها، حسب نتائج تقرير معامل أرسيف للعام 2023، وذلك بواقع 4778 استشهادا في 1131 مقالا، حيث بلغ عدد الجامعات والمؤسسات المشاركة 1042.وحل ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في قسم علم النفس الإرشادي والتربوي في كلية العلوم التربوية بجامعة اليرموك ضمن قائمة أعلى عشرة مؤلفين الأكثر تأثيراً عربياً في مجال العلوم التربوية حسب نتائج تقرير معامل أرسيف للعام 2023، حيث حصل الدكتور فيصل الربيع على المرتبة الثانية، وحصل الدكتور معاوية أبوغزال على المرتبة الخامسة، فيما حل الدكتور أحمد الشريفين في المرتبة التاسعة مكررا.وفي ذات السياق، أُدرجت عدد من المجلات الصادرة عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك في قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif" لعام 2023 وهي: المجلة الأردنية في العلوم التربوية بمعامل التأثير ارسيف 1.0938، والمجلة الأردنية للفنون بمعامل التأثير ارسيف 0.275، بالإضافة إلى المجلة الأردنية للفيزياء.