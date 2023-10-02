بدء أعمال دورة تدريبية بعنوان "النزاعات والتعاون حول المياه" في جامعة العلوم والتكنولوجيا

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أكد المشاركون في أعمال الدورة التدريبية بعنوان "النزاعات والتعاون حول المياه" التي نظمها مركز دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية على أهمية معالجة المشاكل المائية ووضع حلول واقعية تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف المعنية كافةمندوب رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني، شدد خلال حفل الافتتاح على أهمية هذه الدورة التي تُعنى باستكشاف ومناقشة النزاعات والتعاون الدولي والوطني فيما يتعلق بموارد المياه المشتركة، مشيرًا إلى الواقع المائي الصعب بالمنطقة العربية، وفي الأردن بشكل خاص، معتبرًا تطبيق الدبلوماسية المائية في المنطقة العربية ستكون إحدى الفرص لتحسين الواقع المائي العربي، والسير قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز منصات التعاون المشترك.وتحدث مدير مركز دبلوماسية المياه في الجامعة الدكتور ماجد أبو زريق عن نشأة المركز وأهميته وأهدافه في إيجاد حلول لتسوية النزاعات المائية في المنطقة، مبينا إن المركز يعمل على التشبيك بين الخبراء وصناع القرار وتعزيز قدراتهم في مجال معالجة القضايا المتعلقة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية والتعاون عبر الحدود، مضيفاً ان الدورة تأتي كجزء من مشروع "مبادرة السلام الأزرق لبناء القدرات" الموطن في مركز دبلوماسية المياه، بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC.