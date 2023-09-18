الإثنين 18 أيلول 2023
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بدعوة من "الربابعة".. أبناء الشمال يوقعون وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية

اللواء المتقاعد الدكتور عبدالله الربابعة
اللواء المتقاعد الدكتور عبدالله الربابعة
وقع أبناء الشمال- إربد مساء أمس الأحد، على وثيقة تنص على الالتزام بعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية ومقاطعة المناسبات التي لا تلتزم بها، ودعم الجهود الوطنية التي تسعى للقضاء على هذه الظاهرة المنبوذة.اضافة اعلان

جاء ذلك بدعوة من اللواء المتقاعد، الدكتور عبدالله الربابعة الذي استقبل في ديوانه بمحافظة الزرقاء العديد من الشخصيات والوجهاء.

وأكد الربابعة وقوف أبناء الشمال خلف القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية في محاربة هذه الظاهرة التي تؤرق المجتمع والتصدي لها بكافة الطرق، والالتزام بمقاطعة أية مناسبة تطلق فيها الأعيرة النارية.

ودعا إلى التعاون مع الجهات الأمنية لمنع إطلاق العيارات النارية في الأعراس والمناسبات للحد من عواقبها الوخيمة، مشيرا إلى أن القيادة الهاشمية، أكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مطلقي الأعيرة النارية وعدم قبول الواسطة في هذه القضية في سبيل التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية.

وأكد الربابعة ضرورة وقف هذه السلوكيات الخطيرة التي يمارسها البعض بشكل متهور دون مراعاة للنتائج الكارثية التي تلحق بمن يتعرض للرصاص ويؤدي إلى وفيات وإصابات بين الأبرياء الذين لا ذنب لهم.

يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت محافظات المملكة توقيع وثائق عديدة لمنع إطلاق العيارات النارية واستخدام الأسلحة، وفي دعوة ضرورية لالتزام كافة المواطنين في جميع المناسبات الاجتماعية العامة والخاصة وتحت أي ظرف من الظروف.
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