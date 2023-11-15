بعد 15 عاما على إلغاء "صحة الكورة".. هل كان القرار خطأ؟

أحمد التميمي

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منذ أن تم إلغاء مديرية الصحة في لواء الكورة قبل 15 عاما، ومنح صلاحيات الإشراف على القطاع الصحي لمديرية صحة إربد، يعاني القطاع وفق سكان باللواء من تراجع مستمر، في وقت تزداد المطالبة بضرورة إعادة تفعيل مديرية اللواء وفصلها عن إربد.وكانت وزارة الصحة ألغت قبل ما يقارب 15 عاما، مديرية صحة الكورة بكل مسمياتها الوظيفية، وألحقت 14 مركزا صحيا بمديرية الشؤون الصحية بإربد.ويدعم سكان مطلبهم بالحالة التي وصل إليها قطاع الصحة بالكورة، من حيث تراجع وصفوه بـ "الكبير" في تقديم الخدمة ونقص الكوادر الطبية في المراكز، نتيجة سهولة انتقال الكوادر من الكورة إلى مراكز أخرى خارج اللواء من دون توفير البديل باعتبارها مديرية واحدة.وأشاروا إلى أن ربط قطاع الصحة بالكورة بإربد زاد من معاناة المواطنين لاضطرارهم الذهاب إلى إربد المدينة لإنجاز معاملاتهم، وهو ما لا ينسجم مع توجهات اللامركزية التي تتبناها الدولة.واعتبر محمد الشريدة أن إلغاء مديرية الصحة بالكورة قبل سنوات غير مجد في ظل تراجع الخدمات في القطاع، لافتا إلى أن المديرية كانت تخدم ما يقارب 200 ألف نسمة هم عدد سكان اللواء.وأشار إلى أن اللواء يضم ما يقارب 14 مركزا بينها 12 مركزا أوليا، ومركزان شاملان، وغالبية المراكز تعاني من نقص في الكوادر التمريضية والطبية ونقص في الموظفين الإداريين، حيث يضطر الطبيب للدوام في أكثر من مركز صحي أولي لعدم وجود أطباء.وأكد أن المواطن يتكبد أموالا ممكن إعفاؤه منها، حين مراجعته مديرية صحة إربد لإنجاز معاملته وخصوصا وأن المسافة ما بين اللواء وإربد تزيد على 30 كيلو مترا، ما يتطلب من الجهات المعنية إعادة عمل المديرية في اللواء للتخفيف على المواطن من عناء الانتقال إلى إربد وتحسين مستوى الخدمات الطبية باللواء.ويوافقه الرأي أحمد بني حمد، الذي قال إن نقل المديرية إلى إربد تسبب بمعاناة للمواطنين في لواء الكورة، مشيرا إلى أن الموظف يضطر للذهاب إلى صحة اربد من أجل استكمال معاملته، وهو ما يفرض جهدا ووقتا إضافيين، في حين كان يتم إنجاز المعاملات بسرعة.ولفت إلى أن الذهاب إلى مديرية صحة إربد بالمواصلات يحتاج إلى أكثر من 3 ساعات لبعد المسافة ورداءة المواصلات، في حين أن استئجار مركبة خاصة لكسب الوقت يحتاج إلى 6 دنانير.ولفت إلى أن وجود مديرية للصحة في اللواء وتزويدها بالموظفين من شأنه تعزير الرقابة على القطاع الصحي وبطبيعة الحال على المراكز الصحية، اضافة الى المتابعة الفورية للمراكز وتزويدها بأي نواقص.وأكد خالد بني ملحم أنه مع مرور 15 عاما، على إلغاء مديرية الصحة في اللواء أثبت الواقع تراجع جميع الخدمات، وأن ذلك زاد من معاناة المواطنين في مراجعة صحة إربد.وأشار إلى أن العمل باللامركزية في جميع القطاعات بات مطلبا لكل المواطنين للتخفيف عليهم من معاناة الانتقال إلى إربد والعاصمة لإنجاز معاملاتهم، داعيا إلى إعادة العمل بالمديرية وأن تضم كافة الأقسام وخصوصا فيما يتعلق باللجان الطبية.وأكد أن مراكز الأمومة والطفولة واللجان الطبية من أكثر المتضررين نتيجة نقل المديرية إلى إربد نظرا للحجم الكبير من المراجعين إلى تلك الأقسام.وقال المواطن فراس الربابعة، إن إلغاء مديرية صحة الكورة والتي كانت تتابع خدمات ومشاريع صحية في اللواء وتخدم 200 ألف نسمة، إجراء أضر باللواء، خاصة وأن وزارة الصحة أعادت الاستقلال الإداري لبعض مديريات المحافظة كمديرية صحة الرمثا، وأبقت الكورة تابعة لإربد، ما تسبب في نقص الكوادر الطبية وتراجع في تطوير المرافق الطبية من أبنية ولوازم ومعدات.بدوره، أكد النائب من لواء الكورة محمد بني ياسين، أنه يتابع مع الحكومة منذ شهور إعادة العمل بمديرية صحة لواء الكورة، لما سببه إلغاؤها من معاناة للمواطنين الذين يضطرون إلى مراجعة صحة إربد لاستكمال معاملاتهم.وقال إن مديرية صحة الكورة مجتزأة ولا توجد فيها كوادر تعمل كالمديريات التي توجد في الألوية والمحافظات، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية إعادة تفعيل المديرية كما كانت في السابق، نظرا لأهميتها في متابعة الأمور الطبية في اللواء وخدمة المواطنين الذين يزيد عددهم على 200 ألف نسمة.من جانبه، قال مصدر في وزارة الصحة إن إلغاء صحة الكورة كان بهدف تنظيم العمل وتم تسمية مساعد لمدير صحة إربد للواء الكورة لمتابعة الأمور المتعلقة بالقطاع الصحي في اللواء، مؤكدا أن إلغاء المديرية جاء من باب التخفيف على الوزارة من ناحية تعيين موظفين وحاجة ذلك إلى مخصصات من الموازنات، إضافة إلى قرب المسافة ما بين إربد ولواء الكورة.