بعطاء متجدد.. "SOS العقبة" تنقذ أيتاما وفاقدي السند الأسري من التعطل

أحمد الرواشدة

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العقبة - في رحلة بحث طويلة عن وظيفة محترمة انتهت بطريق مسدود، تعود الخريجة سجى؛ إحدى فاقدي السند الأسري، من حيث بدأت طفولتها في قرى "SOS" بالعقبة، لتجد خلاصها مرة أخرى من مستقبل مجهول، بعد أن وفرت لها "القرى" من خلال التواصل مع الشركات ما بحثت عنه طويلا بمجهود فردي دون جدوى.تقول سجى التي نشأت في قرى "SOS العقبة"، "بعد تخرجي في الجامعة، خاطبت العديد من الشركات وبحثت مطولا عبر إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي مع الذهاب للعديد من المؤسسات في العقبة لكي أحصل على وظيفة ولكن من دون جدوى"، مردفة "بحثي المتواصل كان دائما يصطدم بعدم وجود شواغر، حالي كحال آلاف الخريجين المتعطلين عن العمل في جميع مناطق المملكة".وتتابع "الآن حصلت على وظيفة أمنتها لي قرى الأطفال بالعقبة، بمجهود من القائمين عليها الذين حرصوا ومن خلال التشبيك مع الشركات على مساعدتي وغير الكثير من فاقدي السند الأسري والأيتام".ونجحت قرى الأطفال "SOS" بتوفير أكثر من فرصة وظيفية وتدريبية لفاقدي السند الأسري والأيتام في العقبة، من خلال دعوتها لأكثر من 35 شركة ومؤسسة ومنشأة عاملة تقدم لها 300 طلب توظيف من عمر 18-35 سنة."سجى" اليوم سعيدة أكثر من أي يوم مضى بحصولها على وظيفة تساعدها على أن تكمل مسيرتها في الحياة وتحقق أحلامها وتثبت نفسها كفتاة بظروف خاصة عانت منذ ولادتها. وتؤكد سجى لـ"الغد" أن العديد من خريجي الجامعات الأردنية والمعاهد الجامعية لم يجدوا لهم فرصة عمل لغاية الآن، وتعتبر نفسها محظوظة بتوفير فرصة عمل لها دائمة في القطاع الخاص.ووفرت الشركات التي دعتها قرية الأطفال "SOS" لليوم الوظيفي 100 فرصة عمل لفاقدي السند الأسري وأيتام العقبة، وأكدت تلك الشركات التزامها بعقود العمل للشابات والشباب الذين تقدموا الى الوظائف المعلن عنها.هبة فتاة جامعية يتيمة الأب، تقول إنها تخرجت في الجامعة بتخصص تمريض منذ سنتين ولم تجد وظيفة رغم بحثها بشكل حثيث، ما حدا بها للتسجيل للحصول على دورات مختلفة تؤهلها لسوق العمل في المجال الإداري والحاسوب، وبعد أن سمعت باليوم الوظيفي لفاقدي السند الأسري والأيتام في محافظة العقبة، جاءت برفقة زميلتها وتقدمت بطلب توظيف لعدد من الشركات التي تتناسب والدورات التي حصلت عليها، مؤكدة أن إحدى الشركات اتصلت بها لاحقا لعمل مقابلة شخصية ومن ثم تعيينها.وقالت هبة عندما التقتها "الغد": "أنا الآن في يومي الثاني بالوظيفة وسعيدة بما حققته، سأكون عونا لأمي وإخوتي".ولم يفت هبة تقديم شكرها الكبير لقرية أطفال العقبة التي تبنت اليوم الوظيفي الخاص بفاقدي السند الأسري والأيتام.حالتا "سجى" و"هبة" تنسحبان على حال أكثر من 95 شابا وشابة من أيتام العقبة ودور الرعاية لفاقدي السند الأسري ممن أتيحت لهم فرصة عمل مقابلات وظيفية لتعيينهم في العديد من المؤسسات والشركات والمنشآت المختلفة والمشاركة في اليوم الوظيفي الذي جمع 35 منشأة مشاركة وتقدم لها أكثر من 300 شخص.يقول مدير قرية أطفال "SOS" في العقبة شرف الدين درويش، إن الشركات والمؤسسات المشاركة في اليوم الوظيفي التزمت بتقديم 100 وظيفية لفاقدي السند الأسري والأيتام، مؤكداً أن العديد من الاتفاقيات وقعت على هامش اليوم لتوظيف طالبي الوظائف ليحققوا أهدافهم المنشودة وأحلامهم، مشيرا إلى أن الجهود التشاركية بين القطاعين العام والخاص أثمرت عن توفير ما يزيد على 100 فرصة عمل حقيقية جاءت نتيجة توافق بين ما يحقق متطلبات الشركات وما يحمله الشباب من مؤهلات وخبرات علمية وعملية.ويوضح درويش أن القرية، وبالتعاون مع مؤسسات دور الرعاية، قامت بتشكيل ائتلاف لحصر أعداد طالبي الوظائف ومن ثم طرحها على المؤسسات والشركات المشاركة في اليوم الوظيفي الذي تميز بنجاح فائق وغير متوقع، مؤكداً أنه سيقام هذا النشاط كل عام بالتعاون مع تلك المؤسسات وبالشراكة مع القطاع الخاص.‏ومن جهته، قال مدير التنمية الاجتماعية في العقبة محمد الطورة "إن قرى الأطفال هي شريك رئيس لوزارة التنمية الاجتماعية بتقديم الحماية والرعاية لفاقدي السند الأسري والأيتام، وجاءت هذه المبادرة بالتعاون مع جهات عدة لغايات التشابك مع القطاعين الخاص والعام لتوفير فرص عمل لخريجي دور الرعاية من فاقدي السند الأسري والأيتام، مبيناً أن هذا اليوم على مستوى محافظة العقبة جاء لتوفير 100 فرصة عمل لفئات الأيتام، وهنالك تنسيق مسبق مع الشركات كافة الموجودة في العقبة لتأمين الشباب بفرص عمل تناسب احتياجاتهم الوظيفية التي تقدموا لها.