 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بلدية إربد الكبرى تقر خطتها الاستراتيجية 2024-2027

بلدية اربد الكبرى
بلدية إربد الكبرى

أقر مجلس بلدية اربد الكبرى الخطة الاستراتيجية الجديدة للبلدية للأعوام 2024-2027، التي تعد وثيقة توجيهية تحدد الرؤى والأهداف والاتجاهات الرئيسية التي ستتبعها البلدية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، وتحقيق رؤى التنمية المستدامة، على المدى الطويل.

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وبحسب بيانٍ صحفي صادر عن البلدية اليوم الخميس، فإن الاستراتيجية جاءت متوافقة مع التوجيهات الملكية السامية، ورؤية تحديث القطاع العام، وخطط وزارة الإدارة المحلية وأهداف التنمية المستدامة.


وأوضحت البلدية، أنه شارك في إعداد الاستراتيجية خبراء تخطيط استراتيجي متطوعون من اربد، إضافة لموظفي مديرية التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي التي تأسست قبل عامين وأوكلت إليها مهمات اعداد الخطة وإعداد وثائق التميز وحصر إنجازات وأعمال البلدية.-(بترا)

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