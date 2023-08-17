الخميس 17 آب 2023
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بلدية إربد تتنقد حزب "إرادة" والأخير يرد

بلدية إربد الكبرى - (أرشيفية)
بلدية إربد الكبرى - (أرشيفية)
نفى نائب أمين عام حزب "إرادة" للشؤون السياسية إبراهيم العوران، أن الحزب نشر بياناً يتهم فيه بلدية إربد بأفعال وممارسات معينة، مشيراً إلى أن الحزب أرسل كتاباً لنائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان قدّم فيه بعض الملاحظات.اضافة اعلان

جاء ذلك وفق تصريح خاصة من العوران لـ"الغد" بين فيها، أن الحزب رفع كتاباً للوزير كريشان، حصلت "الغد" على نسخة منه، من وحي شكاوى "موثقة" وصلت للحزب من قبل بعض المنتخبين في بلدية إربد، تتحدث عن وجود "خلافات ومناكفات في البلدية ومعاناة بعض أهالي بعض المناطق من حرمانهم من خدمات".

وقال العوران: "حزب إرادة لم يَتَبَلّ على أحد، وما وثقناه في الكتاب جاء بحسب شكاوى من بعض المواطنين، تحدثوا عن تهميش بعض المناطق في بلدية إربد، ومن حقهم كمواطنين أن يقدموا شكاواهم ومن حقنا كحزب أن نمارس دورنا وفق مبدأنا وهو توزيع المكتسبات على جميع الأردنيين بعدالة، لذلك قمنا بدورنا برفع تلك الشكاوى للوزير".

وكانت بلدية إربد الكبرى قد أصدرت بياناً، رداً لما اعتبرته بياناً لحزب "إرادة"، وصفته بأنه "يتهم البلدية بأفعال وسياسات لا تمت للحقيقة بصلة ويتعمد النيل من سمعتها والانحياز لفئة محددة كان هدفها التشويش على العمل والإنجاز طيلة الفترة السابقة".

وأكدت بلدية إربد الكبرى في بيانها: "أنها ماضية في خططها وتقديم خدماتها لكل المناطق والمواطنين بكل عدالة وشفافية رغم فداحة الخراب الذي ورثته في البنى التحتية، خاصة تلك المتعلقة بحال الطرق والشوارع وفي بعض المناطق على وجه الخصوص، وقد قطعت البلدية شوطًا جيدًا في صيانة وتعبيد الكثير منها وما زالت مستمرة في عملها لتشمل كافة المناطق حسب حاجاتها وعدد السكان المستفيدين من الخدمة ومواردها".

واعتبرت "أن الادعاء بأنها تقدم الخدمات بناءً على معايير ليست موضوعية، لا أساس لها من الصحة ويجافي الحقيقة تماماً، ولا يقدم أية بينة حقيقية، وان بعض المناطق التي تم ذكرها في البيان المذكور كالرابية مثلاً تتمتع بمستوى بنى تحتية جيدة جداً قياسًا ببعض المناطق الأخرى وأنها نالت الكثير من المشاريع كمشروع فتح وتعبيد شارع وادي السريج وطريق جرن الغزال مرورًا بإعادة إنشاء وتعبيد جميع الشوارع المحيطة بالمستشفيات الحكومية في المنطقة".

وأوضحت أن بلدية إربد الكبرى منفتحة على الجميع مواطنين وهيئات وأحزاب ولديها بيانات دقيقة حول خدماتها المقدمة لكل المناطق ولديها عطاءات ما زالت قيد التنفيذ وأخرى يجري استكمال إجراءاتها حتى تشمل خدماتها وتتسع لكل المناطق وبعلم أعضاء مجلس البلدية.

واستهجنت "صدور بيان حزب إرادة الذي لم يقم بمجرد الاتصال مع رئاسة البلدية أو ترتيب زيارة لها للوقوف على حقيقة هذه التهم قبل كيلها ونشرها في وسائل الإعلام، علماً بأن البلدية تمد اذرعها للتعاون والشراكة مع الجميع".

Ghada.alsheikh@alghad.jo
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