 
الخميس 13 حزيران 2024
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بلدية إربد تحدد أوقات عمل المسلخ والسوق المركزي خلال عطلة العيد

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مسلخ

حددت بلدية إربد الكبرى، دوام المسلخ والسوق المركزي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.


وقال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس يحيى العمري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن أبواب مسلخ البلدية ستفتح خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، بعد آذان الفجر وحتى الساعة 12 ليلا، مؤكدا أن البلدية ستشدد رقابتها الصحية والبيطرية على أماكن بيع وذبح الأضاحي.

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من جانبه، قال مدير السوق المركزي في بلدية إربد المهندس ربيع الروسان، إن حركة البيع والشراء ستتوقف لمدة يوم خلال عطلة عيد الأضحى، وستغلق أبواب السوق المركزي أمام حركة البيع والشراء اعتبارا من الخامسة مساء يوم السبت، وسيعاد فتح أبوابه الساعة 11 صباحا يوم الاثنين.

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