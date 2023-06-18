بلدية إربد تحدد مواقع بيع الأضاحي

أعلنت بلدية إربد الكبرى المواقع التي حددتها لبيع الأضاحي والتي سيتم السماح بوضع الحظائر فيها قبل حلول العيد بثلاثة أيام، وفق مدير الشؤون الصحية في البلدية الدكتور محمود الشياب. اضافة اعلان



وبين الشياب أن كل من يرغب باستخدام أي من هذه المواقع عليه أولاً مراجعة دائرة الشؤون الصحية في البلدية لدفع الرسوم القانونية، وتحديد الموقع من قبل اللجنة المختصة:



وتالياً المواقع التي حددتها البلدية:



المدينة الصناعية - قطعة أرض بمساحة 17 دونم شرق مخازن عرفات موسى.



شارع البتراء – التقاء شارع البتراء مع شارع الشهيد وصفي التل.



شارع البتراء – قطعة أرض على طريق جامعة العلوم والتكنلوجيا – شرق جنوب حدائق الملك عبد الله.



الصريح – بجانب مبنى البلدية



الصريح – منطقة المسرب – شرق قسم الترخيص.



النعيمة – بداية الشارع المؤدي من جسر النعيمة باتجاه المنطقة.



مدينة الشاحنات.



حوارة – خلف الملاحم.



إيدون – قطعة أرض بجانب ملحمة نقاوة.



الحصن – مقابل هابي لاند.



طريق المزارع المؤدية لمنطقة تقبل وكفر جايز.



ساحة مبدى الواقعة على ميدان صلاح الدين – التقاء شارع بلاط الشهداء مع شارع عطية بني هاني.



سوق الحلال – شرق إشارة بردى ولغاية مدينة الشاحنات.