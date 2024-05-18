بلدية إربد تحقق وفراً مالياً في الطاقة بقيمة 72 ألف دينار

قالت بلدية اربد الكبرى، إن إنشاءها مشروعين للطاقة سيحققان وفراً مالياً تتجاوز قيمته 72 ألف دينار سنوياً.



وأوضح مدير مديرية الكهرباء والطاقة في البلدية المهندس خالد جرادات، إن البلدية شرعت من خلال منحة إيطالية بتركيب خلايا طاقة شمسية لمبنى مديرية المشاغل الهندسية والبدء بتغيير وحدات الإنارة الداخلية والخارجية في المشاغل مما يحقق وفراً مالياً يقارب 12 ألف دينار سنوياً.

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وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت، أن البلدية وقعت اتفاقية مع وزارة الطاقة تتحصل من خلالها على منحة إيطالية إضافية بقيمة 180 ألف دينار ، لإنشاء مشروع خلايا شمسية للمبنيين الشمالي والجنوبي في مجمع سفريات اربد المركزي بقدرة 300 ك واط / ساعة.



وبين جرادات انه من المتوقع الانتهاء من تركيب الخلايا في مباني المجمع خلال ثلاثة شهور وهو ما يعني تحقيقي وفر لا يقل عن 60 ألف دينار سنوياً، يتم توجيهها لتحقيق خدمات في مجالات أخرى للمواطنين.