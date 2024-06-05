 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بلدية إربد تخصص 20 قطعة أرض للصحة والتربية

بلدية إربد الكبرى - (أرشيفية)
بلدية إربد الكبرى - (أرشيفية)

أكد الناطق الإعلامي لبلدية اربد الكبرى غيث التل ان البلدية مستمرة بنهج الشراكة الفعالة مع جميع المؤسسات الخدمية العاملة في المدينة، بهدف تقديم خدمات مثلى للمواطنين، ومساندة المؤسسات الأخرى ومساعدتها في تقديم خدماتها التي تصب جميعها في مصلحة سكان المدينة ومواطنيها.

اضافة اعلان


وقال التل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، ان البلدية قدمت خلال السنوات السابقة تسع قطع أراضٍ في مختلف مناطق المدينة لوزارة التربية والتعليم، لإنشاء مدارس عليها من ضمنها مدارس الملك عبد الله للتميز، ومدارس الوكالة وغيرها، وهو ما أسهم بشكل كبير في رفع مستوى التعليم بالمحافظة على وجه العموم اذ تستقطب هذه المدارس طلبة من مختلف أرجاء المحافظة.


وأضاف أن البلدية خصصت ثلاث قطع أراض في مناطق سال وبيت راس والبارحة لإنشاء مراكز صحية شاملة بهدف تقديم خدمات متكاملة لسكان هذه المناطق حال تم إنشاء هذه المراكز من قبل وزارة الصحة.


وأشار الى أن مجموع ما خصصته البلدية من قطع أراض لوزارتي التربية والتعليم والصحة بلغ 20 قطعة أرض بمساحة تجاوزت الـ 60 دونماً، اذ ان بعض المدارس أقيمت على أكثر من قطعة ارض متجاورة، بلغت قيمتها ملايين الدنانير.


ونوه التل بوجود قطعة أرض تم تخصيصها في عهد مجالس سابقة لإنشاء مدرسة في حي التساسية بمنطقة البارحة، مؤكداً ان البلدية حريصة كل الحرص على خدمة السكان ضمن حدود منطقة البارحة إلا ان الحي المذكور يضم مدرستين واحدة للذكور وأخرى للإناث، وقد ارتأى المجلس البلدي الحالي ان حي أبان يخلو من وجود أي مدرسة فيه وقرر تخصيص قطعة ارض في هذه المنطقة المجاورة للحي الأول لإنشاء مدرسة عليها.


وأضاف ان عدداً من اللجان المختصة أوصت بنقل التخصيص لحي أبان على ان يتم تخصيص ما يعادلها من أراضي الخزينة، او التنازل عن قطعة ارض مقام عليها مبنى بلدية النعيمة تم تسجيلها بالخطأ في عهد مجالس سابقة باسم وزارة التربية والتعليم وهو ما تم الاتفاق والموافقة عليه من قبل وزارة التربية والتعليم.


وأشار التل لامتلاك وزارة التربية والتعليم قطعة ارض تبلغ مساحتها 11 دونماً في حي طوال البارحة تم استملاكها منذ عشرات السنين بهدف إقامة مدرسة عليها، دون ان يتم اتخاذ أي إجراء حيال هذا الأمر على أرض الواقع.


وأكد ان بلدية اربد وبعد استحداث بلدية بني عبيد باتت تعاني من شح في قطع الأراضي التي تمتلكها، وان معظمها يعتبر استثمارياً، بينما تم تخصيص قطع اراضٍ أخرى لاستخدامات محددة عند اقتطاعها ضمن مشروع التقسيم وأغلبها مخصص تنظيمياً لإنشاء حدائق ومساجد وخدمات عامة اخرى.-(بترا)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
أحد شوارع المزار الشمالي والذي يفتقد لنظام التسمية والترقيم-(الغد)

أين وصل مشروع التسمية والترقيم في ألوية غرب إربد؟

22 أيار 2024
حافلة - (تعبيرية)

"طالب إربد المتوفى".. "النقل البري" توضح بشأن الحافلة

19 أيار 2024
باص خصوصي ينقل طالبات إحدى المدارس باربد - (الغد)

إربد: بعد وفاة طفل سقط منها.. ملف الباصات الخصوصي لنقل الطلبة للواجهة مجددا

15 أيار 2024
قدم طفلة رضيعة - (تعبيرية)

جريمة مروعة في إربد.. وفاة طفلة حرقها والدها بالماء الساخن

15 أيار 2024
اقرأ أيضا
جامعة اليرموك - (أرشيفية)

"اليرموك" تواصل التقدم في تصنيف "كيو اس" العالمي للجامعات

منذ4 ساعة
a95a7939-ac3c-4809-933a-31c66dbc4014

تجارة اربد تنظم ورشة تعريفية حول البرنامج الوطني للتشغيل

03 حزيران 2024
طلبة من كلية القانون في جامعة اليرموك

"قانون اليرموك" تحصد المركز الثاني وجائزة أفضل مترافع في مسابقة المحاكمات الصورية الانتخابية

03 حزيران 2024
وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، يزور بلدة هام غرب إربد

أهالي هام يطالبون وزير الأوقاف بترميم مقام حام بن نوح

03 حزيران 2024
1717274980055542600

اشتراط التخصص لمعلمي غرف "صعوبات التعلم" هل يقصي أصحاب الخبرة؟

01 حزيران 2024
1717276274895591100

الغور الشمالي: حرق "إطارات" لمواجهة انتشار البعوض

01 حزيران 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

غزة جائعة.. لا تعيدوا مأساة السوريين!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

هل ستشن إسرائيل الحرب على لبنان؟

ماهر أبو طير |اليوم

الرسائل الاقتصادية في مقابلة ولي العهد

موسى الساكت |اليوم

وزير شجاع

سلامة الدرعاوي |اليوم

يا له من إحساس مفعم بالفخر والسرور

د.خليف الخوالدة |اليوم

أحزاب تبحث عن النخب وحالمون ينشغلون بـ"التسعيرة"

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات | منذ16 ساعة
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات | منذ16 ساعة
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات | منذ21 ساعة
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات | منذ21 ساعة
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات | منذ22 ساعة
1717331093106020500

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-2)

ترجمات |02 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

الغسلة الإخبارية

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy
 