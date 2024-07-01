 
الإثنين 01 تموز 2024
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بلدية إربد و "زها الثقافي" يوقعان اتفاقية تعاون وشراكة

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جانب من توقيع الاتفاقية

وقعت بلدية اربد الكبرى ومركز زها الثقافي اتفاقية تعاون وشراكة تهدف لتمكين المركز من تحقيق الرؤى الملكية السامية من استدامة المركز، وتحقيق التنمية المستدامة لصالح البلدية، إضافة لتكوين شراكة واستراتيجية طويلة الأمل من اجل النهوض بالعمل الثقافي والريادي من خلال إدامة فرع المركز في مدينة اربد الكائن في حديقة طارق بن زياد، وتقديم الخدمة للمجتمع المحلي وتطوير منظومة العمل المشترك بين البلدية والمركز.

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وكان من أبرز بنود الاتفاقية التزام المركز بعدم فرض أي رسوم دخول إلى المركز وخاصة فئة الأطفال والعائلات القاصدين استخدام منطقة الألعاب الخارجية والداخلية للتنزه، والسماح بدخول المركز لمن تجاوزت أعمارهم الـ 18 عاماً شريطة ان يكونوا ضمن عائلاتهم بهدف الحفاظ على أمن وأهداف ورسالة المركز.
وتضمنت بنود الاتفاقية ايضاً اهمية المحافظة على الحديقة ومرافقها والألعاب المتواجدة بها ومستلزمات التدريب والالتزام بساعات الدوام المعتمدة من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية العاشرة ليلاً في فصل الصيف ولغاية الساعة الثامنة والنصف مساءً في الشتاء.
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ان هذا الاتفاقية تأتي استكمالاً لسلسلة متصلة من سنوات وأيام العمل المتواصل بين البلدية ومركز زها الثقافي، وتأتي تعزيزاً للشراكة بين الطرفين الممتدة منذ العام 2016.
وأضاف الكوفحي ان اهم التحديات التي تواجه الفريقين هي تعظيم الإنجازات الملموسة للمركز وبيان حجم استفادة المجتمع المحلي منه وتوضيح الخدمة المجتمعية التي يقدمها المركز.
من جهتها بينت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيا صبيح، ان هذا المركز جاء بمبادرة ملكية سامية، اتسعت اليوم لتضم 25 مركزاً ينتشرون في جميع المحافظات ويقدمون الخدمة لأكثر من مليونين ونصف مواطن، من خلال 360 برنامجاً تدريبياً مجانياً.
وأضافت صبيح ان المركز يشغل اليوم اكثر من 2000 شاب وشابة وهو ما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة.
وبينت ان البلديات هي الحاضن الرئيسي لهذا العمل وتم اختيار حديقة طارق بن زياد كونها تقع في منطقة مكتظة بالسكان وموقع متوسط داخل المدينة يسهل على الجميع الوصول إليها.
وأضافت ان رسالة المركز تهدف دائماً لتطوير الأدوات بهدف تنشئة أطفال مبدعين ومتميزين مشيدةً بالتعاون الكبير الذي ابدته بلدية اربد لإنجاز هذا الاتفاق.
وحضر توقيع الاتفاقية عدد من أعضاء المجلس البلدي وموظفي البلدية وممثلين عن مجلس محافظة اربد، ومدراء وموظفين من مركز زها الثقافي.

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