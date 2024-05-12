بلدية إربد: 17 ألف طن نفايات صلبة الشهر الماضي

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وقال مدير مديرية البيئة في بلدية إربد الكبرى، مأمون زيود، لوكالة (بترا)، اليوم الأحد، إن كوادر المديرية والآليات رفعت 1000 طن نفايات ردم ومخلفات بناء وشجر وأرسلت لمكبات خاصة، كما تم صيانة 170 حاوية وتوزيع 200 حاوية و45 برميلا، وإجراء 120 حملة صباحية وليلية بالإضافة للآليات.وبين زيود أن مديرية البيئة في البلدية تعمل على إدامة أعمال النظافة في الشوارع والساحات والمرافق العامة، وتنظيف الساحات، وأفنية المدارس، والدوائر الرسمية، وكنس وجمع ونقل النفايات بطريقتين؛ الأولى مباشرة وهي تتعلق بالآليات ذات الحمولة الكبيرة بمقدار 10 أطنان فما فوق، حيث تتوجه لمكب نفايات الأكيدر، والثانية غير المباشرة وتتعلق بالآليات ذات الحمولة القليلة من 1 طن وحتى 5 أطنان، حيث يتم التفريغ في المحطات التحويلية في شاحنات كبيرة خاصة بالنفايات سعتها تصل حتى 25 طنا، ما يخفف التكاليف والوقت والجهد وتهالك الآليات ويساعد في الإنجاز.وأكد أن عدد الآليات كافٍ في حال كانت جميعها صالحة وعاملة، بسبب كثرة أعطالها وعمرها، إذ إن العديد منها متهالك ولا تقوم بالعمل بكفاءة عالية من حيث الوزن المقرر لها.وأوضح زيود أن الرمي العشوائي للنفايات ووضعها في غير الأماكن المخصصة والوقت المخصص يزيد من عبء عمال الوطن، وإخراج النفايات في جميع الأوقات، وبخاصة بعد مرور كابسة النفايات ومرور عامل الوطن يؤدي إلى بقائها في الشارع مدة أطول، ما يزيد من حجم الأضرار البيئية المختلفة ويشوه المنظر العام ويحدث مكاره صحية.وأشار إلى أن المواطن شريك للبلدية في المحافظة على النظافة، وأن كوادر مديرية النظافة العامة هم من أبناء الوطن ومشاركتهم هذا الواجب الوطني لا ينقص من شأن أحد، والجميع شركاء في هذا الواجب وهذا العمل، ولا مجال لثقافة العيب.