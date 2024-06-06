 
الخميس 06 حزيران 2024
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بلدية اربد الكبرى تعلن تعليمات وأماكن بيع الأضاحي

أضاحي
أضاحي
أعلنت بلدية اربد الكبرى تعليمات وأماكن بيع الأضاحي لهذا العام، بهدف تنظيم العملية والمحافظة على مصالح التجار والمواطنين والبلدية على حد سواء.

وقال مدير مديرية الشؤون الصحية في البلدية المهندس يحيى العمري ان المجلس البلدي اتخذ قراراً يوم أمس حدد من خلاله أماكن بيع الأضاحي لتكون كالتالي:
- شارع فوعرا / طريق المزارع.
- شارع فراس العجلوني – ساحة الإسكان
- شارع البتراء ضمن حدود بلدية اربد الكبرى.
- شارع عمان مقابل بئر منطقة حكما.
- طريق حوارة.
- مدينة الشاحنات.
- قطعة أرض للبلدية تقع شمال دوار البياضة.
وبين العمري انه سيتم السماح ايضاً بالبيع ببعض الساحات الخاصة شريطة الحصول على موافقة مسبقة قبل المباشرة بالعمل، وضمن شروط محددة، على ألا تؤثر على المجاورين ولا تعطل حركة السير داخل المدينة.
وأضاف ان المجلس البلدي حدد رسوم استصدار تصريح لبيع الأضاحي بقيمة 300 دينار أردني إضافة لمبلغ 200 دينار تأمين مسترد، بينما تكون فيما تبلغ قيمة هذه الرسوم للملاحم الواقعة على طريق حوارة والمزارع الواقعة ضمن شارع المزارع 150 ديناراً إضافة لـ 100 دينار تأمين.
وحسب العمري سيتم السماح بالبيع أعتباراً من يوم السبت القادم ولغاية نهاية رابع أيام عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان
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