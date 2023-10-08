الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بلدية السرو: تحقيق إنجازات رغم شح الإمكانيات

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رئيس البلدية الدكتور عامر العودات
حققت بلدية السرو إنجازات ملموسة على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في إحداث التنمية رغم شح الإمكانيات.

وقال رئيس البلدية الدكتور عامر العودات إن البلدية اتجهت إلى التشبيك والتعاون مع مختلف الجهات المانحة، المحلية الحكومية والمنظمات، لتحسين مستوى الخدمات والإسهام في إحداث التنمية في البلدية.اضافة اعلان
وأضاف أن البلدية أولت النظافة عناية قصوى، رغم مساحتها الكبيرة من من خلال تعزيز آليات النظافة إضافة إلى الحصول على حاويات جديدة لتغطية كل مناطق البلدية، ما أهلها لتكون من أنظف البلديات على مستوى المملكة.
وبين العودات أن البلدية عملت على تعيين عدد كبيرا من عمال الوطن لتحسين سوية النظافة في البلدية كما تم إضافة مهن فنية لرفد كادر البلدية بالكوادر المؤهلة.
ولفت الى أن البلدية طرحت عطاء خلطات اسفلتية وفتح وتعبيد طرق لتحسين البنية التحتية للطرق.
من جهتهم أبدى مواطنون إعجابهم بأداء كوادر بلدية السرو خلال الدورة الحالية لما شهده المواطنين من خدمات فعلية على أرض الواقع.
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